देहरादून: 38 वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस के समारोह के दिन उनकी नगद इनाम धनराशि प्रदान की जाएगी. इस दिन प्रदेश के खिलाड़ियों को कुल मिलाकर लगभग 22 करोड़ की धनराशि इस दिन वितरित की जाएगी.

कल देहरादून परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा. जिसमें पांडवाज बैंड की परफॉर्मेंस भी होगी. इसके अलावा योगासन और मलखंब जैसी खेल विधाओं का प्रदर्शन भी समारोह में किया जाएगा. खेल निदेशक आशीष चौहान ने बताया समारोह में 38 वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को उनकी नगद इनाम धनराशि के 11.69 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे. इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले कुल 432 खिलाड़ियों और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतने वाले उत्तराखंड के 27 खिलाड़ियों को भी नगद इनाम धनराशि वितरित की जाएगी.

खेल निदेशक आशीष चौहान ने बताया समारोह में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष तक के 3900 चयनित खिलाड़ियों को 1 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 14 से 23 वर्ष तक के 2199 चयनित खिलाड़ियों को 3 करोड़ 97 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि डीबीटी की जाएगी. इन दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को 3 महीने मई, जून और जुलाई की राशि एक साथ दी जा रही है.

38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने जीते ये मेडल: राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 103 मेडल अपने नाम किए हैं. 103 मेडल में 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. वहीं, पदक सूची की बात करें, तो उत्तराखंड पदक सूची में 25वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गया है.

इन खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड मेडल: उत्तराखंड ने मॉडर्न पेंटाथलॉन में 6 गोल्ड, कैनोइंग-कयाकिंग में 5 गोल्ड, बॉक्सिंग में 3 गोल्ड, एथलेटिक्स, जूडो और ताइक्वांडो में 2- 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जबकि वुशु, योगासन, कुश्ती और लॉन बॉल में 1- 1 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं.

मॉडर्न पेंटाथलॉन में उत्तराखंड को मिले 6 गोल्ड: मॉडर्न पेंटाथलॉन में उत्तराखंड इंडिविजुअल (लेजर रन) मेन-वूमेन में ममता खाती और सक्षम सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है. आदित्य ने पुरुष इंडिविजुअल (ट्राईथल) में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. वहीं टीम इवेंट (महिला) में ममता खाती, मोनिका और मंजू गोस्वामी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है. टीम इवेंट (पुरुष) में नीरज, सक्षम और लाल सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है. वहीं, मिक्स टीम इवेंट में सक्षम और ममता ने भी गोल्ड मेडल झटका है.

कैनोइंग-कयाकिंग में उत्तराखंड को मिले 5 गोल्ड: कैनोइंग-कयाकिंग में रीना सैन ने स्लालोम(महिला C1) इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है. प्रभात कुमार ने पुरुष स्प्रिंट K1 (1000 मीटर) में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. मीरा दास ने महिला स्प्रिंट C1(200 मीटर) और फेरेम्बन सोनिया देवी ने महिला स्प्रिंट K1 (500 मीटर) में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है. वहीं, टीम इवेंट की K2 (500 मीटर) प्रतियोगिता में रोजी और सोनिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया है.

एथलेटिक्स, जूडो और ताइक्वांडो में उत्तराखंड को 2- 2 गोल्ड मेडल: नेशनल गेम्स के मुख्य इवेंट एथलेटिक्स की बात करें तो उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी ने तीन अलग-अलग एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लिया. जिसमें उन्होंने 5000 मीटर और 3000 मीटर स्टेपलचेज में गोल्ड मेडल जीता है. वहीं, देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के मोनाल हाल में हुई जूडो प्रतियोगिता में 60 किलो वर्ग से नीचे पुरुष वर्ग में सिद्धार्थ रावत ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है. वहीं 63 किलो वर्ग से नीचे महिला वर्ग में उन्नति शर्मा ने उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल जीता है. इसके अलावा ताइक्वांडो में पूजा ने अंडर 57kg में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. नितेश ने भी अंडर 63kg में गोल्ड मेडल जीता है.

वुशु, योगासना ,कुश्ती और लॉन बॉल में उत्तराखंड को 1- 1 गोल्ड मेडल: उत्तराखंड को पहला गोल्ड मेडल वूशु के ताउलु में तपस ने दिलवाया है. योगासन के टीम इवेंट (पुरुष) में उत्तराखंड की टीम अजय, हर्षित प्रियांशु, शशांक और रोहित ने गोल्ड मेडल जीता है. लॉन बॉल में उत्कृष्ट द्विवेदी ने अंडर 25 में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है. वहीं हरिद्वार में चल रही रेसलिंग प्रतियोगिता में उत्तम राणा ने भी गोल्ड मेडल जीता है.

पढ़ें- उत्तराखंड में चल रहा है देश के शूटर्स का सबसे बड़ा सलेक्शन ट्रायल, 2600 में से चुने जाएंगे 100 निशानेबाज

पढ़ें- विश्व ओलंपिक दिवस पर नेशनल गेम्स की तर्ज पर आयोजित होगी खेल प्रतियोगिताएं, 48 घंटे में तैयार होगी रूपरेखा

पढ़ें- नेशनल गेम्स में उत्तराखंड से मेडल विजेता ज्यादातर 'पैराशूट' खिलाड़ी! क्या उन्हें भी मिलेगी दोगुना प्राइजमनी और नौकरी?