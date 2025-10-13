ETV Bharat / state

प्रियंका ने थपथपाई सीएम सुक्खू की पीठ, मुकेश अग्निहोत्री ने खुद को बताया वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का स्टूडेंट

आज शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया. इस दौरान नेताओं ने वीरभद्र सिंह की तारीफ की

मंच से भाषण देतीं प्रियंका गांधी
मंच से भाषण देतीं प्रियंका गांधी (PIC CREDIT: MUKESH AGNIHOTRI FACBOOK)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 2:52 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 3:27 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की छह बार कमान संभालने वाले वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस की अंदरूनी सियासत के कुछ रोचक पहलू देखने को मिले. प्रतिमा अनावरण के बाद जन संबोधन के समय प्रियंका गांधी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पीठ थपथपाई तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने वीरभद्र सिंह की प्रशंसा करते हुए खुद को वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का स्टूडेंट बताया.

इस अवसर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दिल खोलकर वीरभद्र सिंह की तारीफ की तो विक्रमादित्य सिंह ने भी समारोह में सीएम के सहयोग के लिए आभार जताया. प्रियंका गांधी ने सीएम सुखविंदर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि जैसे वीरभद्र सिंह आम जनता से घुलते-मिलते थे, वैसे ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जनता के बीच रहते हैं और सादगी से सरकार चला रहे हैं.

केंद्र पर प्रियंका गांधी का निशाना

प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि 'हिमाचल में आपदा के समय केंद्र से मदद नहीं मिली. सीएम सुक्खू बार-बार मदद मांगते रहे, लेकिन केंद्र ने मदद नहीं की. इस समय देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो इंवेटबाजी व पीआर मैनेजमेंट से बढ़कर देश की सेवा करे व विकास में योगदान दें. इस समय राहुल गांधी निडर होकर राजनीति कर रहे हैं. इस समय देश को ऐसी राजनीति चाहिए जो विकास, शिक्षा, रोजगार पर केंद्रित हो. इस देश को ऐसी राजनीति चाहिए जो देश के एक एक व्यक्ति को मजबूत करे, लेकिन केंद्र में बैठे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं. आपने देखा कि हिमाचल में आपदाएं आईं, हर जगह तबाही मच गई, लेकिन केंद्र ने मदद नहीं की. सीएम सुक्खू मदद मांगते रहे, लेकिन केंद्र ने मदद नहीं की, क्योंकि इनकी राजनीति अपनी सत्ता के लिए और चुनाव जीतने के लिए होती है, जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है, वहां जनता की मांगों की को नकारा जाता है. '

वीरभद्र सिंह की तारीफ

प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने एक अनुभव को साझा किया और कहा कि 'मैंने अपनी टीम को जनता की सोच परखने के लिए भेजा था. टीम ने एक चाय की दुकान का ब्यौरा दिया और कहा कि कैसे वीरभद्र सिंह आम जनता के बीच स्नेह व सादगी से रहकर उनके साथ घुल-मिल जाते थे. ये सुनकर मन में ये बात बैठी कि यही कांग्रेस की परंपरा है. सीएम सुक्खू भी इसी सादगी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. सीएम होते हुए भी वीरभद्र सिंह मिलनसार चरित्र के थे. वीरभद्र सिंह इसका अहसास नहीं होने देते थे कि वो राजा हैं और राज्य के सीएम हैं, बल्कि जनता को लगता था कि ये हमारे अपने हैं.'

मुकेश अग्निहोत्री ने मंच की वीरभद्र की तारीफ

वहीं, डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस शख्सियत की प्रतिमा के अनावरण में सोनिय गांधी व प्रियंका गांधी आए हैं, उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है. वीरभद्र सिंह के जाने के बाद भी उनकी शख्सियत का जादू बरकरार है. मैं वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का स्टूडेंट हूं. वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के शिल्पकार रहे हैं. वाईएस परमार ने जो हिमाचल बनाया था वीरभद्र सिंह ने उसमें रंग भरे. हम भाग्यशाली हैं कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला. वो राजनीति के पिच पर आखिर तक नॉट आउट रहे.

Last Updated : October 13, 2025 at 3:27 PM IST

VIRBHADRA SINGH STATUE UNVEILINGPRIYANKA GANDHI ON RAHUL GANDHIPRIYANKA GANDHI ON CM SUKHUप्रियंका ने की सीएम सुक्खू की तारीफPRIYANKA GANDHI SHIMLA

