प्रियंका ने थपथपाई सीएम सुक्खू की पीठ, मुकेश अग्निहोत्री ने खुद को बताया वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का स्टूडेंट

शिमला: हिमाचल प्रदेश की छह बार कमान संभालने वाले वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस की अंदरूनी सियासत के कुछ रोचक पहलू देखने को मिले. प्रतिमा अनावरण के बाद जन संबोधन के समय प्रियंका गांधी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पीठ थपथपाई तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने वीरभद्र सिंह की प्रशंसा करते हुए खुद को वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का स्टूडेंट बताया.

इस अवसर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दिल खोलकर वीरभद्र सिंह की तारीफ की तो विक्रमादित्य सिंह ने भी समारोह में सीएम के सहयोग के लिए आभार जताया. प्रियंका गांधी ने सीएम सुखविंदर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि जैसे वीरभद्र सिंह आम जनता से घुलते-मिलते थे, वैसे ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जनता के बीच रहते हैं और सादगी से सरकार चला रहे हैं.

केंद्र पर प्रियंका गांधी का निशाना

प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि 'हिमाचल में आपदा के समय केंद्र से मदद नहीं मिली. सीएम सुक्खू बार-बार मदद मांगते रहे, लेकिन केंद्र ने मदद नहीं की. इस समय देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो इंवेटबाजी व पीआर मैनेजमेंट से बढ़कर देश की सेवा करे व विकास में योगदान दें. इस समय राहुल गांधी निडर होकर राजनीति कर रहे हैं. इस समय देश को ऐसी राजनीति चाहिए जो विकास, शिक्षा, रोजगार पर केंद्रित हो. इस देश को ऐसी राजनीति चाहिए जो देश के एक एक व्यक्ति को मजबूत करे, लेकिन केंद्र में बैठे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं. आपने देखा कि हिमाचल में आपदाएं आईं, हर जगह तबाही मच गई, लेकिन केंद्र ने मदद नहीं की. सीएम सुक्खू मदद मांगते रहे, लेकिन केंद्र ने मदद नहीं की, क्योंकि इनकी राजनीति अपनी सत्ता के लिए और चुनाव जीतने के लिए होती है, जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है, वहां जनता की मांगों की को नकारा जाता है. '