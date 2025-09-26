प्रियंका गांधी का बिहार दौरा, पटना से मोतिहारी तक मिशन महिला वोट
प्रियंका गांधी आज बिहार दौरे पर पटना और मोतिहारी में महिलाओं से संवाद करेंगी. कांग्रेस की योजनाओं पर चर्चा कर महिला वोटरों को साधेंगी.
Published : September 26, 2025 at 7:32 AM IST
पटना: आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रही हैं. इस दौरान वे पटना के सदाकत आश्रम में महिलाओं से संवाद करेंगी और फिर मोतिहारी के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी. दौरे का मुख्य उद्देश्य महिलाओं से सीधे जुड़ाव और कांग्रेस की महिला-केंद्रित योजनाओं को साझा करना है.
एक महीने में दूसरा बिहार दौरा: प्रियंका गांधी का यह एक महीने में दूसरा बिहार दौरा है. इससे पहले 26 अगस्त को वे राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल होने सुपौल आई थीं. तब उन्होंने दो दिवसीय यात्रा में सुपौल और दरभंगा का दौरा किया था. इस बार उनका दौरा एक दिवसीय होगा.
पटना से मोतिहारी तक व्यस्त कार्यक्रम: प्रियंका गांधी सुबह 11:30 बजे पटना पहुंचेंगी. दोपहर 12 बजे वे सदाकत आश्रम में जीविका समूह, आंगनबाड़ी सेविकाओं और अन्य महिला प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी. इसके बाद दोपहर 2 बजे मोतिहारी के गांधी मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगी, जहां हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है.
माई बहिन मान योजना पर चर्चा: महिलाओं के साथ संवाद के दौरान प्रियंका गांधी कांग्रेस की महत्त्वाकांक्षी माई बहिन मान योजना पर विस्तार से चर्चा करेंगी. इस योजना के तहत झारखंड में महिलाओं को 2500 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है और कांग्रेस ने बिहार में भी यही वादा किया है.
अन्य महिला-केंद्रित योजनाएं: प्रियंका गांधी महिला संवाद में कांग्रेस की अन्य योजनाओं पर भी बात करेंगी. इनमें फ्री बस सेवा, विधवा पेंशन योजना, महिलाओं के स्वरोजगार को प्रोत्साहन और लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं.
महिलाओं को जोड़ने की कोशिश: इस दौरे को कांग्रेस की आधी आबादी को फिर से जोड़ने की पहल के रूप में देखा जा रहा है. पार्टी चाहती है कि प्रियंका गांधी महिलाओं से सीधे संवाद कर उनके मुद्दों को समझें और उन्हें कांग्रेस के साथ फिर से जोड़ें.
सक्रिय चुनावी रणनीति का हिस्सा: प्रियंका गांधी का यह दौरा कांग्रेस की आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. पार्टी महिलाओं को केंद्र में रखकर अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ताकि वे निर्णायक भूमिका निभा सकें.
तेजस्वी यादव से हो सकती है मुलाकात: प्रियंका गांधी की इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव से भी मुलाकात संभव है. हालांकि, इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चुनावी समन्वय को लेकर दोनों नेताओं की बातचीत की संभावना जताई जा रही है.
महिला मतदाताओं पर कांग्रेस की नजर: कांग्रेस का यह प्रयास साफ़ है कि वह महिला मतदाताओं को साधना चाहती है. प्रियंका गांधी की छवि एक महिला नेता के रूप में उभर रही है और पार्टी इसे अपनी रणनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रही है. आने वाले चुनाव में महिला वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं.
