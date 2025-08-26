ETV Bharat / state

विधायक सुधीर शर्मा द्वारा सीएम के खिलाफ लाए गए प्रिविलेज मोशन को स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया.

शिमला: धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ प्रस्तावित विशेषाधिकार हनन नोटिस स्वीकार नहीं हुआ. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नियमों का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया. सुधीर शर्मा ने अब एक बार फिर नियमों के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की बात कही है. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुधीर शर्मा केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं.

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, "उन्हें केवल DO नोट के माध्यम से सुधीर शर्मा का पत्र प्राप्त हुआ, यह नोटिस नहीं है. विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए नियमों का जिक्र करते हुए नोटिस दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. ऐसे में सुधीर शर्मा ने अब दोबारा नियमों की परिधि में रहकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की बात कही है".

"विधानसभा अध्यक्ष का यह अधिकार है कि वह प्रिविलेज को खारिज करें या प्रिविलेज कमेटी को भेजें. उन्होंने नियमों की बात की है तो अब दोबारा से नियमों के तहत प्रिविलेज प्रमोशन को लाया जाएगा, ये गंभीर मामला है. सदन के अंदर झूठ बोलना झूठे आंकड़े देना सही नहीं है":- सुधीर शर्मा, बीजेपी विधायक

उन्होंने कहा कि यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि प्रदेश के बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरह से विधानसभा के अंदर ऐच्छिक ग्रांट एक लाख करने की बात मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन मिली नहीं. जबकि सदन के अंदर ये बातें मुख्यमंत्री ने की है. मुख्यमंत्री के पद की गरिमा है और उसका उन्हें ख्याल रखना चाहिए.

