ETV Bharat / state

रांची में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की छात्रा ने किया सुसाइड, दो दिन पहले ही किराए पर लिया था कमरा

रांचीः जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हटिया इलाके में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली. जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है. मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

कमरे में किया सुसाइड

रांची में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 21 वर्षीय छात्रा स्वाति कुमारी ने सुसाइड कर लिया है. मकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए जगन्नाथपुर थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह ने एफएसएल की टीम को बुलाकर भी जांच करवाई. हालांकि कमरे से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

हर बिंदु पर जांच की जा रही

'यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा के सुसाइड करने की सूचना प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई और छानबीन दोनों ही की जा रही है. 3 अक्टूबर को छात्रा अपने सासाराम स्थित घर से रांची लौटी थी. आत्महत्या के कारणों में अभी तक कोई स्पष्ट वजह नहीं मिल पाया है. प्रेम प्रसंग से लेकर हर बिंदु पर जांच की जा रही है. परिजनों के आने पर भी कई बातें खुलकर सामने आएंगी.'- जगन्नाथपुर थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह

दो दिन पहले ही लिया था घर किराए पर