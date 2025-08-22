ETV Bharat / state

उत्तराखंड में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने जांच की तो हो गई हैरान, जानिए पूरा मामला - BOMB THREAT PRIVATE SCHOOL

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जिससे पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया था.

Published : August 22, 2025 at 3:43 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 3:54 PM IST

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर इलाके में निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली. मेल और इंस्टाग्राम आईडी के जरिए स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पूरे पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया था. स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना पर पुलिस-प्रशासन डॉग और बम स्क्वायड की टीम के साथ स्कूल पहुंचे और तलाशी. पुलिस टीम को स्कूल से किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. इसके बाद पुलिस ने जब मामले की जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई.

स्कूल के सचिव इंद्रप्रीत बरार ने बताया कि 21 अगस्त रात को करीब 10 से 10.30 बजे बीच स्कूल की इमेल आईडी पर एक मेल आया था, जिसमें स्कूल को इस हफ्ते बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसके बाद वही धमकी इंस्टाग्राम आईडी पर दी गई. स्कूल ने अपने स्तर पर भी मामले की जांच शुरू कर दी थी.

इंद्रप्रीत बरार ने बताया कि उन्हें पता चला कि इस तरह को धमकी देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनके स्कूल का ही बच्चा है. क्योंकि इस वक्त स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं और उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की. इसीलिए स्कूल की छुट्टी कराने के उद्देश्य से उस बच्चे ने इस तरह की हरकत की. इस तरह की धमकी की वजह से बच्चे और परिजन भी घबरा गए थे. बच्चों और उनके अभिभावकों के डर को दूर करने के लिए बम स्क्वायड आया था. उन्हें भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. स्कूल प्रबंधन की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है. ये बच्चा कक्षा 11वीं कामर्स साइट में पढ़ता है और नाबालिग है.

कालाढूंगी रोड पर स्थित प्राइवेट स्कूल की वेबसाइट पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. पुलिस को ये सूचना रात को करीब 11 बजे मिली थी. बाजपुर कोतवाली प्रभारी ने तत्काल पूरे मामले से नैनीताल एसएसपी को अवगत कराया. सुबह जिले में तैनात बम स्क्वायड टीम को भेजा गया था. स्थानीय पुलिस के साथ बम स्क्वायड टीम ने पूरे स्कूल को चेक किया, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल में कुछ पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और शांति व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए हुए है.

-प्रवीण सिंह कोश्यारी, प्रभारी, बाजपुर कोतवाली-

स्कूल प्रबंधन और पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बता दें कि कल काशीपुर में भी छात्र ने स्कूल के टीचर को तमंचे से गोली मार दी थी. इस घटना से जिले के लोग काफी सकते में थे कि तभी आज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई.

TAGGED:

UTTARAKHAND BOMB THREATSCHOOL BOMB THREATस्कूल को बम से उड़ाने की धमकीBOMB THREAT PRIVATE SCHOOL

