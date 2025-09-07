ETV Bharat / state

देवघर में निजी अस्पतालों की लापरवाही! खुले में फेंक रहे मेडिकल वेस्ट, कार्रवाई की चेतावनी

देवघर: जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार कई प्रयास कर रही है. हाल के दिनों में ही राज्य के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार ने देवघर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने के लिए जमीन को भी चिन्हित किया है. लेकिन सिर्फ सरकार के प्रयास से ही स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती बल्कि मुकम्मल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आम लोग और कई निजी संस्थाओं के सहयोग की भी आवश्यकता होती है. देवघर जिले में संचालित कई निजी अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

दरअसल निजी अस्पतालों से जो भी कचरा निकलता है, वह सही स्थान पर डंप नहीं किया जा रहा है. जिसके कारण परेशानी हो रही है. जबकि नियमानुसार निजी अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल कचरे को सही तरीके से जमा करने के बाद उसे इंसीनरेटर (INCINERATOR) में नष्ट किया जाता है ताकि मेडिकल कूड़े से किसी को इन्फेक्शन न फैले.

जानकारी देते सीएस वाई. के. चौधरी (Etv Bharat)

देवघर जिले की बात करें तो बाजला चौक के पास स्वास्थ्य संस्थानों से निकलने वाला कचरा ऐसे ही सड़क किनारे फेंक दिया जाता है. उपयोग की गई सीरिंज, ऑपरेशन में उपयोग किए गए कॉटन, खून से सने बैंडेज, स्लाइन की बोतलें इत्यादि, यह सभी ऐसे ही सड़क पर फेंक दिए जाते हैं. जिसे नगर निगम की तरफ से समय-समय पर उठाया जाता है.

सफाई न रखने पर कार्रवाई की जाएगी

नगर निगम को मेडिकल के कचड़े के निस्तारण में परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके पास भी मेडिकल से जुड़े कचरे के निष्पादन को लेकर कोई मशीनरी नहीं है. इसी को लेकर नगर निगम की तरफ से जिले के सभी अस्पताल संचालकों से यह आग्रह किया जा रहा है कि अपने अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को जहां-तहां न फेंके.

अस्पताल संचालकों की लगातार लापरवाही को देखते हुए नगर निगम के अधिकारी अब सभी अस्पताल संचालकों को लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि यदि कोई अस्पताल संचालक सड़क किनारे मेडिकल कचरे को फेंकता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम के कर्मचारी लाउडस्पीकर के माध्यम से यह बताते चल रहे हैं कि अस्पताल के कचरे को सही तरीके से जमा कर उन्हें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इंसीनेटर मशीन तक पहुंचाएं. नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के माध्यम से इस कचरे का निष्पादन न करवाएं.