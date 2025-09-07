देवघर में निजी अस्पतालों की लापरवाही! खुले में फेंक रहे मेडिकल वेस्ट, कार्रवाई की चेतावनी
देवघर में निजी अस्पताल की मेडिकल कचरे को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं. खुले में वे इसे फेंक दे रहे हैं.
Published : September 7, 2025 at 6:00 PM IST
देवघर: जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार कई प्रयास कर रही है. हाल के दिनों में ही राज्य के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार ने देवघर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने के लिए जमीन को भी चिन्हित किया है. लेकिन सिर्फ सरकार के प्रयास से ही स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती बल्कि मुकम्मल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आम लोग और कई निजी संस्थाओं के सहयोग की भी आवश्यकता होती है. देवघर जिले में संचालित कई निजी अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं.
दरअसल निजी अस्पतालों से जो भी कचरा निकलता है, वह सही स्थान पर डंप नहीं किया जा रहा है. जिसके कारण परेशानी हो रही है. जबकि नियमानुसार निजी अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल कचरे को सही तरीके से जमा करने के बाद उसे इंसीनरेटर (INCINERATOR) में नष्ट किया जाता है ताकि मेडिकल कूड़े से किसी को इन्फेक्शन न फैले.
देवघर जिले की बात करें तो बाजला चौक के पास स्वास्थ्य संस्थानों से निकलने वाला कचरा ऐसे ही सड़क किनारे फेंक दिया जाता है. उपयोग की गई सीरिंज, ऑपरेशन में उपयोग किए गए कॉटन, खून से सने बैंडेज, स्लाइन की बोतलें इत्यादि, यह सभी ऐसे ही सड़क पर फेंक दिए जाते हैं. जिसे नगर निगम की तरफ से समय-समय पर उठाया जाता है.
सफाई न रखने पर कार्रवाई की जाएगी
नगर निगम को मेडिकल के कचड़े के निस्तारण में परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके पास भी मेडिकल से जुड़े कचरे के निष्पादन को लेकर कोई मशीनरी नहीं है. इसी को लेकर नगर निगम की तरफ से जिले के सभी अस्पताल संचालकों से यह आग्रह किया जा रहा है कि अपने अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को जहां-तहां न फेंके.
अस्पताल संचालकों की लगातार लापरवाही को देखते हुए नगर निगम के अधिकारी अब सभी अस्पताल संचालकों को लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि यदि कोई अस्पताल संचालक सड़क किनारे मेडिकल कचरे को फेंकता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम के कर्मचारी लाउडस्पीकर के माध्यम से यह बताते चल रहे हैं कि अस्पताल के कचरे को सही तरीके से जमा कर उन्हें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इंसीनेटर मशीन तक पहुंचाएं. नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के माध्यम से इस कचरे का निष्पादन न करवाएं.
निगम की तरफ से यह हिदायत दी गई है कि मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर जो एजेंसियां अधिकृत की गई हैं, उन एजेंसियों के माध्यम से ही कचरे का उठाव करवाएं. क्योंकि नगर निगम के कर्मचारी जब मेडिकल कचरा का उठाव करते हैं तो वह कई बार घायल हो जाते हैं और उनके बीमार होने की संभावना भी बढ़ जाती है. इसीलिए अधिकृत एजेंसी के माध्यम से मेडिकल कचरे का उठाव करना जरूरी है. जिससे स्वच्छ देवघर का सपना पूरा हो सके.
वहीं पूरे मामले पर ईटीवी भारत ने जब देवघर जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी समस्या है. उन्होंने भी इस समस्या को लेकर कई बार निजी अस्पताल संचालकों को हिदायत दी है. लेकिन इसके बावजूद मेडिकल से जुड़े कचरे का उचित निस्तारण नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों की शिकायत उनके पास पहुंचेगी वह अपने स्तर से जरूर कार्रवाई करेंगे.
वहीं देवघर के सभी निजी अस्पताल संचालकों को नगर निगम की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले माइक/लाउडस्पीकर के माध्यम से अस्पताल संचालकों को समझाया जा रहा है यदि उसके बावजूद अस्पताल संचालक अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं तो आने वाले समय में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बीमारी फैलने का डर रहता है
गौरतलब है कि मेडिकल संस्थानों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण को लेकर पॉल्यूशन बोर्ड, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई निर्देश दिए जाते हैं, जिसमें यह हिदायत दी जाती है कि अस्पताल संचालक अपनी जिम्मेदारी पर मेडिकल वेस्ट को इंसीनरेटर तक पहुंचाएंगे. किसी भी कीमत पर मेडिकल से जुड़े कचरे को सड़क किनारे नहीं फेंकेंगे. मेडिकल वेस्ट के लिए अस्पताल में डस्टबिन का उपयोग करेंगे. इसके बावजूद देवघर के ज्यादातर अस्पताल संचालक मेडिकल से जुड़े कचरे को रोड किनारे फेंकते हैं जिससे लोगों में बीमारी फैलने का डर बना हुआ रहता है.
ये भी पढ़ें-
रांची में डोर टू डोर कचरा उठाव व्यवस्था ध्वस्त, निगम की सहयोगी सफाई एजेंसी फेल!
शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त: रांची का मिनी ट्रांसफर स्टेशन बना कचरा का अड्डा
रांची नगर निगम की तकनीकी पहल: डोर-टू-डोर कचरा उठाव की निगरानी को आरएफआईडी टैगिंग शुरू