मध्य प्रदेश में 2 दिन नहीं चलेंगी बसें, 4 हजार बसों के पहिए थमने से यात्रियों को होगी परेशानी - BUSES WILL NOT RUN IN MP FOR 2 DAYS

मध्य प्रदेश में 2 दिन नहीं चलेंगी निजी बसें ( Etv bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : Jan 26, 2025, 10:22 AM IST

4 हजार बसों के थमेंगे पहिए उधर हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में भोपाल से दूसरे शहरों को जाने वाली 250 और प्रदेश भर की करीबन 4 हजार बसों के पहिए दो दिन तक थमे रहेंगे. बस ऑपरेटर प्रतिनिधि गोपाल पैगवार के मुताबिक जनवरी के लिए टैक्स जमा कर दिया गया, लेकिन परमिट जारी नहीं किए गए. ऑपरेटर्स ने परिवहन विभाग को अपनी समस्याएं बता दी थीं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला. उधर परिवहन विभाग का कहना है कि कोर्ट के आदेश के तहत ही अस्थाई परमिट पर रोक लगाई गई है. अस्थाई परमिट सिर्फ विशेष परिस्थितियों में दिए जाएंगे. इसलिए की गई अस्थाई परमिट पर सख्ती प्रदेश में पिछले 7 सालों से अस्थाई परमिट के नाम पर जमकर धांधली चल रही थी. अस्थाई परमिट जारी कराकर बस ऑपरेटर्स बसों से यात्रियों को ढो रहे थे. राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश में लिखा था कि मोटर यान अधिनियम की धारा 87 (1) सी के प्रावधानों के तहत सिर्फ विशेष परिस्थितयों के लिए ही अस्थायी परमिट जारी किए जा सकेंगे. लेकिन विभाग द्वारा बिना परीक्षण किए ही अस्थायी परमिट जारी किए जा रहे थे. इसको लेकर हाई हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा था, अस्थायी परमिट देना नियम बन गया है. इससे पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की बू आ रही है. यह परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी है कि वे सिस्टम में फैली मनमानी और विसंगतियों को देखें और कार्रवाई करें.