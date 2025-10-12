ETV Bharat / state

सोमवार को निजी बसों की रहेगी हड़ताल, लोगों को हो सकती है परेशानी

इस अवसर पर शहर में भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के पहुंचने के आसार हैं. इसके चलते शहर में रैली की भीड़ भी रहेगी. ऐसे में शहर में लोगों को सप्ताह के पहले दिन ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. सप्ताह के पहले दिन कार्यालय एवं स्कूल जाने के लिए लोगों को समय से पहले ही घरों से निकलना पड़ेगा. वहीं शिमला सिटी निजी बस आपरेटर ने भी चालक परिचालकों के बस हड़ताल का समर्थन किया है.

शिमला: सिटी बस चालक परिचालक यूनियन ने जिला प्रशासन और एचआरटीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मांगों को न मानने को लेकर निजी बस चालक परिचालक 13 अक्तूबर यानी सोमवार को शिमला शहर में बसें नहीं चलाएंगे. ऐसे में एक दिन शहर में निजी बसों की हड़ताल रहेगी. वहीं, सोमवार को शिमला के रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी होना है.

शिमला सिटी बस चालक परिचालक यूनियन के अध्यक्ष रूपलाल ठाकुर एवं सचिव अखिल गुप्ता ने बताया कि शनिवार को यूनियन की बैठक पुराना बस स्टैंड में सपंन्न हुई. बैठक में सोमवार को हड़ताल का फैसला लिया गया है. सोमवार को बसें नहीं चलेगी. इस बारे में निजी बस आपरेटरों को पहले ही नोटिस दिया गया था. निजी बस आपरेटरो की ओर से भी विभाग एवं प्रशासन को उसकी प्रतियां दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है. ऐसे में अब निजी बस चालक परिचालक संघ ने हड़ताल करने का फैसला लिया है.

शिमला सिटी बस चालक परिचालक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि 'शहर में ट्रैफिक जाम के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है. इसके लिए शहर के 40 किलोमीटर के बाहर के दायरे से आने वाली बसों को पुराना बस स्टैंड की बजाए सीधे आईएसबीटी भेजने की मांग चालक परिचालक संघ ने उठाई थी, लेकिन उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई है. इसके अलावा एचआरटीसी की स्कूल डयूटी वाली बसें सवारियां उठाती हैं, इसके कारण आए दिन एचआरटीसी एवं निजी बस चालक परिचालकों की लड़ाई होती है. डीजल डालने एवं चार्जिंग करवाने के लिए वर्कशॉप गई बसें भी आते जाते समय रास्ते से सवारियां उठा लेती हैं. इसे अलावा पुराना बस स्टैंड में निजी बस चालक परिचालकों के लिए रेस्टरूम की मांग की गई थी, यह मांग भी अभी तक पूरी नहीं हुई है.'

