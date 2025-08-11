नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने प्रदेश भर के जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के उमीदवारों के लिए जारी आरक्षण सूची को लेकर अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई की. अभिषेक सिंह जिला पंचायत देहरादून के अध्यक्ष के उम्मीदवार थे. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत नहीं दी है, साथ ही राज्य सरकार से चार हफ्ते में विस्तृत जवाब मांगा है.

प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक की याचिका पर सुनवाई: मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी कहा है कि सरकार के जवाब पर आप भी दो सप्ताह में उसका जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करें. अब मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.

अभिषेक को नहीं मिली अंतरिम राहत: आज सोमवार 11 अगस्त को हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सरकार ने अपने ही आरक्षण संबंधी 11 जून 2025 के नियमों का अनुपालन नहीं किया. न ही जनसंख्या का आंकड़ा लिया. 2011 के नियमों के तहत ही आरक्षण तय कर दिया.

सरकार ने कहा तय नियमों के हिसाब से आरक्षण जारी किया: वहीं राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार ने 11 जून 2025 के नियमों के तहत ही आरक्षण तय किया है. इसके लिए पूर्व में एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी. उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय किया है. राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि चुनाव की सभी उद्घोषणा 7 अगस्त 2025 को हो चुकी है. आज नामांकन व 14 अगस्त 2025 को वोटिंग है. इसमें अब हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है. क्योंकि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है.

अभिषेक की याचिका पर सरकार से मांगा जवाब: इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट से प्रार्थना की गई कि उनकी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत दी जाए. हालांकि, कोर्ट ने उनको कोई राहत न देते हुए सरकार से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा.

मामले के अनुसार देहरादून जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार अभिषेक सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उनके जिले में आरक्षण नियमों को ताक पर रख दिया गया, जो आरक्षण नियमावली के विरुद्ध है. इसपर रोक लगाई जाए. साथ ही उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के मामले में सुनवाई कल होगी.

कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बेटे में अभिषेक: गौरतलब है कि उत्तराखंड के पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं. पंचायत चुनाव दो चरणों 24 और 28 जुलाई को संपन्न हुए थे. 31 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित हुआ था. कांग्रेस के चकराता विधानसभा सीट से विधायक प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीता है.

अभिषेक देहरादून जिले की बृनाड बास्तिल सीट से जीते हैं. अभिषेक सिंह को 4005 मत मिले. उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के शांतिराम को 2096 वोट पड़े. ऐसे में प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की संभावना बढ़ गई थी. लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया, जब देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित हो गया.

