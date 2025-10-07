ETV Bharat / state

रायपुर सेंट्रल जेल में बंदी बन रहे कुशल कारपेंटर, फर्नीचर बनाकर कर रहे आमदनी

रायपुर सेंट्रल जेल में बंदी अपने जीवन को नया आकार दे रहे हैं. बंदी फर्नीचर बनाकर अपना आने वाला कल सुरक्षित कर रहे हैं.

Prisoners Innovation
रायपुर सेंट्रल जेल में बंदी बन रहे कुशल कारपेंटर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 7, 2025 at 1:19 PM IST

रायपुर : रायपुर सेंट्रल जेल का नवाचार बंदियों के लिए जीवकोपार्जन का एक बड़ा माध्यम बन रहा है. बंदियों को सजा के बाद किस तरह से अपने पैरों पर खड़ा होना है इसके लिए सेंट्रल जेल प्रबंधन कई तरह की चीजें करवा रहा है. उन्हीं चीजों में से एक है फर्नीचर बनाने का काम. जेल प्रबंधन के नेतृत्व में बंदी पिछले कई साल से फर्नीचर बनाने का काम कर रहे हैं. बंदी फर्नीचर बनाने के काम में इतने माहिर हैं कि नक्काशीदार फर्नीचर फिनिशिंग के साथ ये जेल में ही तैयार कर रहे हैं.

एंपोरियम की मदद से बेचे जाते हैं सामान : बंदियों के बनाए हुए फर्नीचर सेंट्रल जेल के बगल में बने एंपोरियम में बेचे जाते हैं.इसके अलावा कुछ लोग बंदियों को ऑर्डर देकर फर्नीचर तैयार करवाते हैं.ऑर्डर मिलने के बाद बंदी उस पर काम शुरु करते हैं.रायपुर सेंट्रल जेल के कुछ बंदी 10 साल से इस काम को कर रहे हैं. ये बंदी अब दूसरों को फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं.

Prisoners Innovation
रायपुर सेंट्रल जेल का नवाचार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
छह घंटे काम करते हैं बंदी :
सेंट्रल जेल के उपअधीक्षक उद्योग सहसराम रात्रे ने बताया कि पुराने कैदी पिछले 10 साल से फर्नीचर बनाने का काम जेल की चारदिवारी के अंदर कर रहे हैं. जेल के बंदी फर्नीचर का काम सीखकर जेल से रिहा होने के बाद इसे रोजगार के रूप में अपना रहे हैं. फर्नीचर बनाने के लिए कच्चा माल जेल प्रबंधन उपलब्ध कराता है. बंदी सुबह 4 घंटे और शाम को 2 घंटे काम करते हैं. कुल 6 घंटे के काम के बाद बंदी फर्नीचर तैयार करते हैं.बंदियों को उनका मेहनताना जेल प्रबंधन देता है.
रायपुर सेंट्रल जेल में बंदी बन रहे कुशल कारपेंटर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जेल के बंदियों को कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रेणी के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है. फर्नीचर का काम करके बंदियों में भी उत्साह दिख रहा है जो भविष्य में रोजी-रोटी और जीविकोपार्जन के काम आएगा. प्रबंधन पुनर्वास नीति के तहत इन्हें निशुल्क ट्रेनिंग के साथ ही रोजगार मुहैया करा रहा है. पिछले दो सालों में 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनकी सजा पूरी हुई.इसके बाद बाहर निकालकर ये लोग फर्नीचर के काम में लग गए - सहसराम रात्रे, उप अधीक्षक सेंट्रल जेल

Prisoners Innovation
जेल के अंदर छह घंटे करते हैं बंदी काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सेंट्रल जेल के अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने बताया कि जेल उद्योग में अलग-अलग ट्रेड बनाए गए हैं.जिसका उद्देश्य ये है कि जेल में कैदी और बंदी को किसी न किसी कार्य में दक्ष किया जाए. ताकि सजा पूरी होने के बाद अपनी रोजी-रोटी और जीविकोपार्जन कर सके. इसके साथ ही जेल में फर्नीचर से संबंधित जो भी आवश्यकता होती है ऐसे उत्पाद भी यहां पर तैयार किए जाते हैं. इसी के तहत जेल के अंदर कारपेंट्री का काम होता है. वर्तमान में फर्नीचर का काम लगभग 70 बंदी और कैदी कर रहे हैं.

Prisoners Innovation
एंपोरियम की मदद से फर्नीचर को मिलता है बाजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Prisoners Innovation
जेल प्रशासन उपलब्ध कराता है कच्चा माल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यदि किसी के द्वारा फर्नीचर बनाने का आर्डर दिया जाता है तो उसे भी यहां के बंदी और कैदी पूरा करके देते हैं. लकड़ी के इन फर्नीचरों में बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, टी टेबल, ड्रेसिंग टेबल दीवान जैसे कई तरह की चीजें इन बंदियों के द्वारा तैयार की जा रही है- योगेश सिंह क्षत्री, जेल अधीक्षक

Prisoners Innovation
जेल के अंदर जीवकोपार्जन कर रहे हैं बंदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

योगेश क्षत्री ने बताया कि आर्डर मिलने पर स्कूल कॉलेज के फर्नीचर भी बनाए जा रहे हैं. 8 कैदी ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों से फर्नीचर बनाते आ रहे हैं. वहीं 15 कैदी ऐसे हैं जो पिछले 5 से 10 वर्ष के बीच फर्नीचर बनाने का काम कर रहे हैं. फर्नीचर बनाने के काम में पारंगत और दक्ष हो चुके बंदी, नए बंदियों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं. जेल प्रबंधन का मानना है कि बंदियों के पास पर्याप्त समय होता है जिसका सदुपयोग करके आने वाले कल को संवारा जा सकता है.

Prisoners Innovation
टेबल कुर्सी अलमारी बनाने में दक्ष बंदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि रायपुर सेंट्रल जेल इससे पहले भी कई तरह की चीजें कर चुका है.जिसमें बंदियों को प्रतिमा बनाना, पेंटिंग बनाने के साथ होटल मैनेजमेंट के गुर भी सिखाए गए हैं. रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर आस्था मुंगौड़ी सेंटर इसी का एक उदाहरण है.जिसमें कैदी ही स्वादिष्ट नमकीन बनाकर बिक्री करते हैं.इस मुंगौड़ी सेंटर में बनने वाले व्यंजनों का स्वाद काफी उम्दा है.

