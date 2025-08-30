बरेली : जिला जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी ने आत्महत्या कर ली. वह 2 अन्य कैदियों के साथ विशेष सुरक्षा बैरक में बंद था. घटना शनिवार सुबह की है. फोरेंसिक टीम और पुलिस ने मौके की जांच-पड़ताल की. मामले में लापरवाही बरतने पर 2 बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

मेरठ के रहने वाले अंकित (30) को आजीवन कारावास की सजा हुई थी. मेरठ जेल से उसे बरेली जेल भेजा गया था. वह 2 फरवरी 2025 से बरेली जिला जेल में बंद था. जेल में 2 अन्य बंदियों के साथ उसे विशेष सुरक्षा बैरक में रखा गया था. शनिवार को कुछ कैदियों ने बैरक में उसकी लाश देखकर शोर मचाया. इससे जेल प्रशासन में खलबली मच गई.

पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. जेल डीआईजी कुंतल किशोर ने बताया कि अंकित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. लापरवाही पाए जाने पर 2 बंदी रक्षक प्रवीण और राजेंद्र को निलंबित कर दिया गया है. क्षेत्राधिकारी हाईवे शिवम आशुतोष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

अंकित ने एक युवती के ऊपर तेजाब फेंक दिया था. इससे वह झुलस गई थी. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने अंकित को दोषी करार दिया था. उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. वह मेरठ से बरेली जेल पहुंचा था.

