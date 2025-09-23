जेल की ऊंची दीवार कैदी के लिए पड़ी छोटी, मोहल्ले की दीवार से फंसा
हत्या का आरोपी जेल की दीवार कूदकर हुआ फरार, रहवासी क्षेत्र की दीवार कूदते वक्त लोगों ने चोर समझकर पकड़ा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 4:12 PM IST
छिन्दवाड़ा : हत्या के आरोप में छिंदवाड़ा जेल में बंद एक कैदी दीवार फांदकर भाग रहा था. कैदी जेल की ऊंची दीवार कूदकर भागने में तो सफल हो गया लेकिन कुछ लोगों ने उसे चोर समझ कर जब पकड़ा तो कैदी की सारी प्लानिंग धरी रह गई. इसके बाद उसने रहवासियों को बताया कि वह चोर नहीं बल्कि जेल का एक कैदी है.
हत्या के आरोप में बंद था कैदी
छिंदवाड़ा की जिला जेल में हत्या के आरोप में विचाराधीन कैदी आसिफ सजा काट रहा था लेकिन जैसी ही उसे मौका मिला तो उसने जेल की दीवार कूदकर भागने का प्रयास किया. दीवार के बाहर एक मोहल्ले की बाउंड्री वॉल थी, वहां लोगों ने उसे चोर समझ कर पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह एक हत्या के आरोप में जिला जेल में बंद था.
जेल की दीवार कैदी की ऊंचाई के सामने पड़ी कम
जेल अधीक्षक प्रतीक जैन ने बताया, '' छिंदवाड़ा की जिला जेल काफी पुरानी बनी हुई है और उसकी दीवार छोटी थी. इसलिए भगोड़ा कैदी आसानी से दीवार चढ़ने में कामयाब हो गया. इस मामले में संबंधित विभाग को लेटर लिखकर दीवार दुरुस्त करने की कार्रवाई कराई जाएगी.''
जेल सुरक्षा पर उठ रहे सवाल
हत्या के आरोप में जिला जेल में बंद एक कैदी दिनदहाड़े जेल की दीवार फांदकर कूद जाता है और कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया. अगर लोग उसे नहीं पकड़ पाते तो शायद वह भागने में कामयाब हो सकता था. इस घटना से अब जेल की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, जेल अधिकारी का कहना है कि समय रहते हमारे कर्मचारियों ने उसे देख लिया था और सीसीटीवी होने की वजह से उसे जल्द से जल्द पकड़ा गया.
कैदी को पकड़ने वाले मोहम्मद अफराज खान ने बताया, '' जैसे ही यह हमारे घर में पीछे की बाउंड्रीवाल से कैदी कूदा तो हमें बहुत जोर से एक आवाज आई. जब हमने देखा तो उसे हमने चोर समझ कर पहले पिटाई की फिर इसने बाद में बताया कि वह जेल से भागा हुआ कैदी है. लोगों से उसने पूछताछ में बताया कि वह हत्या के आरोप में जेल में था. वह रायसेन जिले के बरेली का रहने वाला है.''
जिला जेल में दो कैदी की हो चुकी है मौत
जिला जेल में लगातार पिछले 1 महीने से चर्चाओं में हैं पिछले महीने में दो कैदियों की बीमारी की वजह से मौत भी हो चुकी है. इसको लेकर भी जिला जेल प्रबंधन की अभी जांच जारी है.