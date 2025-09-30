ETV Bharat / state

सांगानेर खुली जेल से बंदी फरार, गिनती करने पर चला पता, दर्ज कराया मामला

मालपुरा गेट थाने के हेड कांस्टेबल गजानंद के मुताबिक सांगानेर खुला बंदी शिविर के प्रभारी कालूराम की ओर से सोमवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि खुली जेल में सजा काट रहा बंदी गौरीशंकर उर्फ शंकर लाल सोमवार को बंदियों की गिनती करते समय अनुपस्थित पाया गया. चेक करने पर पता चला कि बंदी खुली जेल से फरार हो गया है. जेल से फरार होने वाला बंदी गौरीशंकर भोपाल मध्य प्रदेश निवासी है, जो की जयपुर के बाईस गोदाम इलाके में रहता था. गौरीशंकर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था.

जयपुर: सांगानेर खुली जेल से एक बंदी के फरार होने का मामला सामने आया है. गिनती करते समय अनुपस्थित होने पर बंदी के फरार होने का पता चला. इसके बाद खुला बंदी शिविर सांगानेर के प्रभारी कालूराम की ओर से मालपुरा गेट थाने में मामला दर्ज करवाया गया. मामले की जांच हैड कांस्टेबल गजानंद को सौंपी गई है.

मई में भी फरार हुआ था एक बंदी: मालपुरा गेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. आरोपी के घर और अन्य ठिकानों पर तलाश की जा रही है. सांगानेर खुली जेल से पहले भी कई बार बंदियों के फरार होने के मामले सामने आ चुके हैं. कुछ महीने पहले भी सांगानेर खुली जेल से बंदी फरार हो गया था. मई के महीने में जमवारामगढ़ निवासी बंदी शिवराज खुली जेल से फरार हो गया था इसके संबंध में भी मुकदमा दर्ज करवाया गया था.

जयपुर सेंट्रल जेल में बंदी के पास मिला मोबाइल: जयपुर सेंट्रल जेल में लगातार बंदियों के पास मोबाइल मिलने के मामले सामने आ रहे हैं. एक बार फिर से जयपुर सेंट्रल जेल में बंदी के पास एक मोबाइल मिला है. बंदी करीब दो माह से जेल में मोबाइल का प्रयोग कर रहा था. जेल प्रहरी रामकरण गुर्जर ने लाल कोठी थाने में मामला दर्ज करवाया है कि विचाराधीन बंदी दीपक मीणा के पास मोबाइल मिला है. जयपुर सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान वार्ड नंबर 2 में बंदी दीपक मीणा के पास कीपैड मोबाइल फोन बरामद हुआ. पूछताछ करने पर सामने आया कि करीब 2 महीने से जेल में मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहा था.