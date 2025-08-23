डिंडोरी : मध्यप्रदेश के डिंडोरी में एक सजा याफ्ता कैदी की जेल में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से जेल विभाग में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि कैदी की मौत शुक्रवार देर रात हुई है. वहीं, परिजनों का आरोप है कि जब मृतक की तबीयत बिगड़ी तो परिवार के लोगों को सूचना नहीं दी गई.

डिंडोरी एसडीएम भारती मेरावी ने बताया, '' कोतवाली थाना और जिला जेल से पत्र के माध्यम से सूचना मिली है कि बंदी पवन कुमार धुर्वे की मृत्यु हो गई हैं, जिस पर BNS की धारा 194 के तहत कारवाई आगे की जा रही है. वहीं, मृत्यु का कारण जांच के बाद ही पता चल सकेगा.''

परिजनों का आरोप, पवन के साथ गलत हुआ (Etv Bharat)

वहीं, बंदी पवन कुमार धुर्वे के पिता नंदा सिंह धुर्वे ने कहा, '' मेरा बेटा 25 फरवरी 2024 से जेल में बंद था, उसे सजा मिली थी. अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन के दिन जेल में मिलने पर पवन को खाना खिलाए तो ऐसा कुछ नहीं था, वो ठीक था लेकिन जिला जेल से सूचना मिली कि पवन की मौत हो गई है. कह रहे हैं कि उसे सीने में देर रात दर्द उठा था. उसके साथ गलत हुआ है, हमने जांच की मांग की है.''

दहेज प्रताड़ना के आरोप में सजा काट रहा था पवन

जानकारी के अनुसार दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी पवन कुमार धुर्वे (40) को जिला न्यायालय से पांच साल की सजा हुई थी. इसके बाद से पवन डिंडोरी जेल में बंद था. सजा याफ़्ता कैदी पवन की अचानक मौत से जेल प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि, मृतक पवन के शव का पोस्टमॉर्टम होने के बाद ही मौत की असल वजह सामने आएगी. वहीं, मृतक के परिजनों ने डिंडोरी जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

इस पूरे मामले में जिला जेल के जेलर लव सिंह काटिया से बात करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखने से साफ इंकार कर दिया.

बहन बोली रक्षाबंधन पर बिलकुल ठीक था

मृतक कैदी पवन की बहन शशि कला मरावी ने कहा, '' पवन जेल में था, हम रक्षाबंधन में मिले थे और उसे राखी बांधी थी. हमारा भाई अच्छा था कोई बीमारी नहीं थी. जेल वाले बोले कि हमारा भाई नहीं रहा. अचानक से पवन के सीने में दर्द उठा था तो हम लोगों को जानकारी क्यों नहीं दी? इसकी जांच होनी चाहिए.''