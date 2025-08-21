ETV Bharat / state

रायपुर सेंट्रल जेल से कैदी फरार, निर्माण कार्य के दौरान दिया चकमा, तलाश में जुटी पुलिस - PRISONER ABSCONDED FROM RAIPUR

रायपुर केंद्रीय जेल से एक कैदी सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया.

PRISONER ABSCONDED FROM RAIPUR CENTRAL JAIL
रायपुर सेंट्रेल जेल से कैदी फरार (ETV BHARAT)
Published : August 21, 2025 at 10:30 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जेलों में शुमार रायपुर केंद्रीय जेल से गुरुवार को एक कैदी फरार हो गया. यह कैदी उस समय फरार हुआ जब जेल में निर्माण कार्य हो रहा था. जेल प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार की दोपहर जेल में निर्माण कार्य हो रहा था. इसमें 5 कैदियों को जेल के गेट के वेल्डिंग के काम में लगाया गया था, जिसमें से मौका पाकर एक कैदी वहां से फरार हो गया.

जेल प्रशासन ने की सर्चिंग: इसके बाद जेल प्रशासन द्वारा इलाके में सर्चिंग की गई. लेकिन आसपास फरार कैदी कहीं भी नजर नहीं आया. जिसकी रिपोर्ट रायपुर के गंज थाने में की गई है. जानकारी के मुताबिक पांचों कैदी महिला जेल के पास वेल्डिंग का काम कर रहे थे. इस दौरान एक कैदी मौका देखकर वहां से फरार हो गया.

जेल प्रबंधन का बयान: सेंट्रल जेल के अधीक्षक योगेश कुमार क्षत्री ने ईटीवी भारत को बताया कि गुरुवार की दोपहर को महिला जेल के पास पांच कैदियों को वेल्डिंग के काम में लगाया गया था. दोपहर लगभग 1:30 बजे एक कैदी मौका पाकर वहां से फरार हो गया. जिसकी सूचना जेल प्रशासन को मिलने के बाद आसपास के इलाके में सर्चिंग की गई.

फरार हुए कैदी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई. मामले की रिपोर्ट गंज थाने में दर्ज करा दी गई है. फिलहाल अब तक फरार कैदी का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है- योगेश कुमार क्षत्री , अधीक्षक, रायपुर सेंट्रल जेल

जेल प्रबंधन ने बताया कि फरार कैदी साल 2021 से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है. वह 15 साल की सजा काट रहा है. इस केस में जिस प्रहरी और जेलकर्मी की लापरवाही है. उसके खिलाफ जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी.

