ETV Bharat / state

बदायूं में सिपाही को चकमा देकर अस्पताल से फरार हुआ कैदी, लेकिन खुद रेलवे स्टेशन पर पुलिस को सोता मिला, दरोगा की मां की हत्या का है आरोपी - PRISONER ABSCONDED FROM CUSTODY

ड्यूटी पर सो गए थे सिपाही तो हत्या आरोपी हिस्ट्रीशीटर अस्पताल से हुआ फरार, पुलिस से दोबारा पकड़ा, लपरवाही के आरोप में दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड

ETV Bharat
हत्या का आरोपी धीरेन्द्र (photo credit ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read

बदायूं: यूपी के बदायूं जिले में हत्या के आरोपी धीरेंद्र को इलाज के लिए जेल से अस्पताल लगाया था लेकिन ड्यूटी पर तैनात दोनों सिपाही के सो जाने के कारण मौके से फरार गया हिस्ट्रीशीटर. फरार कैदी की तलाश में जब पुलिस की टीम शेखुपुर रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां ट्रेन के इंतजार में धीरेंद्र बेंच पर सोता मिला और उसे एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया. दरोगा की मां की हत्या के आरोप में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया था गिरफ्तार.

बता दें कि रविवार की सुबह को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल में भर्ती हत्या आरोपी धीरेंद्र के फरार हो जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. ड्यूटी पर तैनात दोनों आरक्षी सो गये थे इसी का फायदा उठाकर आरोपी हथकड़ी से हाथ निकाल कर फरार हो गया. तत्काल एसएसपी ने पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी में लगा दी, वहीं अभिरक्षा में तैनात दोनों सिपाहियों को निलंबित करके उसके खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया. फरार आरोपी भागते भागते नजदीक के शेखुपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा. लेकिन ट्रेन का इंतजार करते करते एक बेंच पर सो गया. पुलिस की टीम ने आरोपी को फिर गिरफ्तार कर लिया.

पूरे मामले पर एसएसपी डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी धीरेंद्र जिला कारागार से अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था. वहां दो सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई थी जिनकी लापरवाही से वह फरार हो गया था. इस मामले में सभी टीमों को एक्टिव कर दिया गया था. शेखूपुर रेलवे स्टेशन पर फरार कैदी बेंच पर लेटा हुआ मिल गया. जिसकी गिरफ्तारी फिर से कर ली गई है.

दरअसल बीते 12 तारीख को इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहसनपुर में एक दरोगा की बुजुर्ग मां की गला रेत कर बेहरमी से हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में पड़ोसी धीरेन्द्र को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने उसे मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया था, आरोपी हिस्ट्रीशीटर धीरेन्द्र को जिला अस्पाल में भर्ती करवाया गया था. उसके बाद उसे पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया. जहां रात में उसे ऑर्थो वार्ड में भर्ती कराया गया. उसे हथकड़ी भी लगाई गई थी. रात में दो सिपाहियों कुशार और धर्मेंद्र की ड्यूटी लगाई गई थी. लेकिन दोनों सुबह के समय सो गये गए. तभी धीरेंद्र हथकड़ी खोलकर फरार हो गया.

ये भी पढ़ेः कौशाम्बी में सर्राफा व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली, 5 लाख के गहने लूटकर फरार

बदायूं: यूपी के बदायूं जिले में हत्या के आरोपी धीरेंद्र को इलाज के लिए जेल से अस्पताल लगाया था लेकिन ड्यूटी पर तैनात दोनों सिपाही के सो जाने के कारण मौके से फरार गया हिस्ट्रीशीटर. फरार कैदी की तलाश में जब पुलिस की टीम शेखुपुर रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां ट्रेन के इंतजार में धीरेंद्र बेंच पर सोता मिला और उसे एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया. दरोगा की मां की हत्या के आरोप में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया था गिरफ्तार.

बता दें कि रविवार की सुबह को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल में भर्ती हत्या आरोपी धीरेंद्र के फरार हो जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. ड्यूटी पर तैनात दोनों आरक्षी सो गये थे इसी का फायदा उठाकर आरोपी हथकड़ी से हाथ निकाल कर फरार हो गया. तत्काल एसएसपी ने पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी में लगा दी, वहीं अभिरक्षा में तैनात दोनों सिपाहियों को निलंबित करके उसके खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया. फरार आरोपी भागते भागते नजदीक के शेखुपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा. लेकिन ट्रेन का इंतजार करते करते एक बेंच पर सो गया. पुलिस की टीम ने आरोपी को फिर गिरफ्तार कर लिया.

पूरे मामले पर एसएसपी डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी धीरेंद्र जिला कारागार से अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था. वहां दो सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई थी जिनकी लापरवाही से वह फरार हो गया था. इस मामले में सभी टीमों को एक्टिव कर दिया गया था. शेखूपुर रेलवे स्टेशन पर फरार कैदी बेंच पर लेटा हुआ मिल गया. जिसकी गिरफ्तारी फिर से कर ली गई है.

दरअसल बीते 12 तारीख को इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहसनपुर में एक दरोगा की बुजुर्ग मां की गला रेत कर बेहरमी से हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में पड़ोसी धीरेन्द्र को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने उसे मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया था, आरोपी हिस्ट्रीशीटर धीरेन्द्र को जिला अस्पाल में भर्ती करवाया गया था. उसके बाद उसे पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया. जहां रात में उसे ऑर्थो वार्ड में भर्ती कराया गया. उसे हथकड़ी भी लगाई गई थी. रात में दो सिपाहियों कुशार और धर्मेंद्र की ड्यूटी लगाई गई थी. लेकिन दोनों सुबह के समय सो गये गए. तभी धीरेंद्र हथकड़ी खोलकर फरार हो गया.

ये भी पढ़ेः कौशाम्बी में सर्राफा व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली, 5 लाख के गहने लूटकर फरार

For All Latest Updates

TAGGED:

PRISONER ABSCONDED POLICE CUSTODYBADAUN NEWSPRISONER ABSCONDED BADAUN HOSPITALबदायूं पुलिस अभिरक्षा से कैदी फरारPRISONER ABSCONDED FROM CUSTODY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

एक साल बाद वतन लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, पिता ने किया रिसीव, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

अयोध्या में अगले महीने शुरू होगी फिल्मी सितारों की रामलीला; राजा मुराद, बिंदु दारा सिंह सहित दिग्गज निभाएंगे भूमिका

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.