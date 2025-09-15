ETV Bharat / state

WFH और फील्ड की प्राथमिकता खत्म होने से IIT में बढ़ीं छात्राएं, 10 साल में 4 गुना बढ़ोतरी

आईआईटी में पढ़ाई के लिए बढ़ीं छात्राएं ( ETV Bharat Koa )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 15, 2025 at 7:48 PM IST | Updated : September 15, 2025 at 9:07 PM IST 5 Min Read

कोटा: मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो छात्राएं छात्रों की तुलना में ज्यादा नीट यूजी प्रवेश परीक्षा में शामिल होती हैं. यहां तक कि उनका क्वालिफाई से लेकर सिलेक्शन रेश्यो व मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ज्यादा संख्या में होता है, लेकिन इससे उलट इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्राओं की संख्या काफी कम रहती है. हालांकि, इंजीनियरिंग संस्थानों साल 2018 में सुपरन्यूमेरी सीट्स गर्ल्स के लिए शुरू की गई थी. इनमें 20 फ़ीसदी फीमेल कोटा दिया गया. इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी में फील्ड ड्यूटी की रिक्वायरमेंट में भी काफी कमी आई है. ऑफिस कल्चर के साथ वर्क फ्रॉम होम इंजीनियरिंग सेक्टर में बढ़ गया है. इसके चलते छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा के अनुसार बीते 10 सालों में छात्राओं की संख्या चार गुनी आईआईटी में पहुंचने वाली हो गई है. लगातार यही रुझान रहा तो आने वाले कुछ सालों में छात्रों के बराबरी में छात्राएं आकर खड़ी होंगी. एक्सपर्ट अमित आहूजा के मुताबिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई में अब छात्राएं भी बराबर से चुनौती देने लगी हैं. रजिस्ट्रेशन व एडमिशन के आंकड़े (ETV Bharat GFX) देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान आईआईटी में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. जेईई-एडवांस्ड परीक्षा से लेकर सिलेक्शन व आईआईटी में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या साल-दर-साल बढ़ रही है. यह इस बात से साबित होता है कि गत 10 वर्षों में आईआईटी में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या 4 गुना बढ़ गई है. साल 2016 में एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि देश में इंजीनियरिंग एजुकेशन के प्रति लड़कियों का रुझान बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बाद यह स्थितियां बदली है. केन्द्र सरकार ने वर्ष 2018 से लड़कियों के प्रवेश उत्साह देने के लिए फी-मेल पूल कोटे की घोषणा की. इस वर्ष 14 प्रतिशत सीटों पर फी-मेल पूल कोटे से छात्राओं को प्रवेश दिया गया.

Last Updated : September 15, 2025 at 9:07 PM IST