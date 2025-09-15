WFH और फील्ड की प्राथमिकता खत्म होने से IIT में बढ़ीं छात्राएं, 10 साल में 4 गुना बढ़ोतरी

WFH और फील्ड की प्राथमिकता खत्म होने से IIT में बढ़ीं छात्राएं, 10 साल में 4 गुना बढ़ोतरी
कोटा: मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो छात्राएं छात्रों की तुलना में ज्यादा नीट यूजी प्रवेश परीक्षा में शामिल होती हैं. यहां तक कि उनका क्वालिफाई से लेकर सिलेक्शन रेश्यो व मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ज्यादा संख्या में होता है, लेकिन इससे उलट इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्राओं की संख्या काफी कम रहती है.
हालांकि, इंजीनियरिंग संस्थानों साल 2018 में सुपरन्यूमेरी सीट्स गर्ल्स के लिए शुरू की गई थी. इनमें 20 फ़ीसदी फीमेल कोटा दिया गया. इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी में फील्ड ड्यूटी की रिक्वायरमेंट में भी काफी कमी आई है. ऑफिस कल्चर के साथ वर्क फ्रॉम होम इंजीनियरिंग सेक्टर में बढ़ गया है. इसके चलते छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है.
कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा के अनुसार बीते 10 सालों में छात्राओं की संख्या चार गुनी आईआईटी में पहुंचने वाली हो गई है. लगातार यही रुझान रहा तो आने वाले कुछ सालों में छात्रों के बराबरी में छात्राएं आकर खड़ी होंगी. एक्सपर्ट अमित आहूजा के मुताबिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई में अब छात्राएं भी बराबर से चुनौती देने लगी हैं.
देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान आईआईटी में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. जेईई-एडवांस्ड परीक्षा से लेकर सिलेक्शन व आईआईटी में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या साल-दर-साल बढ़ रही है. यह इस बात से साबित होता है कि गत 10 वर्षों में आईआईटी में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या 4 गुना बढ़ गई है.
साल 2016 में एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि देश में इंजीनियरिंग एजुकेशन के प्रति लड़कियों का रुझान बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बाद यह स्थितियां बदली है. केन्द्र सरकार ने वर्ष 2018 से लड़कियों के प्रवेश उत्साह देने के लिए फी-मेल पूल कोटे की घोषणा की. इस वर्ष 14 प्रतिशत सीटों पर फी-मेल पूल कोटे से छात्राओं को प्रवेश दिया गया.
इसके बाद वर्ष 2019 में यह कोटा बढ़ाकर 17 प्रतिशत और इसके बाद वर्ष 2020 से 20 प्रतिशत फी-मेल पूल कोटा कर दिया गया. लगातार बढ़ रहे इस प्रयास से गत 10 वर्षों में आईआईटी में एडमिशन लेने वाली छात्राओं की संख्या लगभग चार गुना हो चुकी है. साल 2016 में जहां जेईई एडवांस्ड में 2.40 लाख के आसपास हुए रजिस्ट्रेशन में महज 27778 छात्राएं थी. इनमें से 4570 ने काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई किया था. केवल 847 में आईआईटी में एडमिशन ले लिया था. जबकि साल 2025 की बात की जाए तो ढाई लाख में से 42947 छात्राएं रजिस्ट्रेशन करने वाली थी. जबकि काउंसलिंग के लिए 9404 छात्राएं पात्र घोषित की गई. वहीं, इनमें से 3664 में आईआईटी में एडमिशन ले लिया है.
सुपरन्यूमेरेरी सीट भी बन रही मददगार : अमित आहूजा के अनुसार केंद्र सरकार आईआईटी ने साल 2018 में छात्राओं को सुपरन्यूमेरेरी सीटों पर प्रवेश देना शुरू किया गया था. यह आईआईटी में गर्ल्स की संख्या को बढ़ाने और छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुपात को बैलेंस करने का काम कर रही है. इससे पीछे की रैंक वाली छात्राओं को भी आईआईटी में प्रवेश लेना आसान हो गया था. इस स्थिति को देखते हुए छात्राओं का आईआईटी की पढ़ाई की तरफ रूझान बढ़ा.
अब स्थिति यह आ गई है कि फीमेल पूल कोटे की प्रत्येक सीट के लिए कम्पीटिशन लड़कों की तरह होता जा रहा है. सुपरन्यूमेरेरी फीमेल पूल सीटों के विकल्प मिलने के बाद इस वर्ष आईआईटी मुम्बई सीएस में छात्रों के प्रवेश का कटऑफ ओपन कैटेगिरी में 66 आल इंडिया रैंक रहा है. वहीं, छात्राओं के लिए फीमेल पूल कोटे से कटऑफ आल इंडिया रैंक 369 तक रहा. इसी की बदौलत छात्रा को आईआईटी जम्मू की बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की फीमेल ओनली सीट 26767 रैंक पर मिल गई. जबकि छात्रों की क्लोजिंग रैंक 18156 रही है. इस पर आईआईटी जम्मू की मटेरियल इंजीनियरिंग सीट ओपन कोटा से अलॉट की गई थी.
ऑफिस व वर्क फॉर्म होम के बढ़ने से बदल रहा रुझान :
- इंजीनियरिंग एजुकेशन में अब फील्ड वर्क के अलावा ऑफिस वर्क बढ़ रहा.
- डिजाइन, क्रिएशन और एक्जीक्यूशन में ऑफिस वर्क ज्यादा.
- कोर ब्रांचेंज में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, माइनिंग में फील्ड वर्क की डिमांड कम होना.
- कंस्ट्रक्शन साइट्स की ड्यूटी में भी लड़कियां बचती थी कॅरियर बनाने से.
- नई ब्रांचेज डाटा साइंस, कम्प्यूटर साइंस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, एआई, मशीन लर्निंग में लगभग पूरा काम ऑफिस या वर्क फॉर्म होम.