19 पन्नों में लिखा अपना दर्द और फिर दे दी जान, कारण जान हो जाएंगे हैरान - KILL HIMSELF

नालंदा में आत्महत्या का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मृतक ने 19 पन्नों में अपना दर्द लिखा है.

Kill Himself In Nalanda
नालंदा में आत्महत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2025 at 4:19 PM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा में आत्महत्या का मामला सामने आया है. घटना लहेरी थाना क्षेत्र के भैंसापुर मोहल्ला में गुरुवार की रात की है. मृतक की पहचान सरमेरा थाना के वृंदावन गांव निवासी भोला पासवान का पुत्र सुजीत कुमार उर्फ सज्जू (35) के रूप में हुई है. मृतक की पत्नी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है.

मामा और दोस्त पर गंभीर आरोप: बताया जा रहा है कि मृतक सुजीत कुमार भैंसासुर मोहल्ले में किराये पर एक मकान लेकर रहता था. पुलिस के मुताबिक मृतक ने अपने मामा और एक दोस्त पर लाखों रुपये लेने के बाद वापस नहीं करने का आरोप लगाया है. इसी कारण वह परेशान चल रहा था. कागज पर अपना दर्द लिखकर उसने आत्महत्या कर ली.

"मौके से बरामद सुसाइड नोट में मृतक ने अपने मामा और दोस्त पर रुपये हड़पने का आरोप लगाया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर परिजनों को सौंप दिया गया. मामले की जांच की जा रही है." -रंजीत कुमार रजक, लहेरी थानाध्यक्ष

अपडेट जारी..

