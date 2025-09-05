ETV Bharat / state

नालंदा: बिहार के नालंदा में आत्महत्या का मामला सामने आया है. घटना लहेरी थाना क्षेत्र के भैंसापुर मोहल्ला में गुरुवार की रात की है. मृतक की पहचान सरमेरा थाना के वृंदावन गांव निवासी भोला पासवान का पुत्र सुजीत कुमार उर्फ सज्जू (35) के रूप में हुई है. मृतक की पत्नी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है.

मामा और दोस्त पर गंभीर आरोप: बताया जा रहा है कि मृतक सुजीत कुमार भैंसासुर मोहल्ले में किराये पर एक मकान लेकर रहता था. पुलिस के मुताबिक मृतक ने अपने मामा और एक दोस्त पर लाखों रुपये लेने के बाद वापस नहीं करने का आरोप लगाया है. इसी कारण वह परेशान चल रहा था. कागज पर अपना दर्द लिखकर उसने आत्महत्या कर ली.