कंपोजिट विद्यालय की बड़ी लापरवाही, प्रधानाचार्य ने छात्रों को दी वर्ष 2029 की टीसी - RAEBARELI news

रायबरेली: जिले में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां 2029 की टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) छात्र को दे दी गई. छह टीसी में गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिससे अभिभावक नाराज है.बताया जा रहा है कि मामला महराजगंज क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय जमुरवा का है. यहां अभिभावकों ने स्कूल से अपने बच्चों की टीसी मांगी, तो प्रधानाचार्य पूनम ने त्रुटियों से भरी टीसी अभिभावकों को थमा दीं. टीसी में 5 साल बाद यानी 2029 की तारीख के साथ 30 अप्रैल की एडवांस में टीसी बनाकर अभिभावकों को पकड़ा दी गई.

इसको लेकर एक अभिभावक ने बताया कि जब वे अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज गए, तो इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक ने कहा कि यह टीसी गलत है. इसमें तारीख के साथ में शब्दों में गलतियां हैं. वहीं, तो प्रधानाचार्य की गलती के कारण उनको काफी परेशानियों (Students upset after getting wrong transfer certificate in Rae Bareli) का सामना करना पड़ा.

वहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह (Shivendra Pratap Singh) ने बताया कि इस मामले (Wrong transfer certificates given to students in Rae Bareli) को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी महाराजगंज को जांच के लिए आदेश दे दिए गए थे. इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने संबंधित प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा है.

