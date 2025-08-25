ETV Bharat / state

राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होंगी राजस्थान के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल नीलम यादव - NATIONAL TEACHERS AWARD

खैरथल जिले के टपूकड़ा की प्रिंसिपल नीलम यादव को बालिका शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा.

National Teachers Award
स्कूल में छात्राओं के साथ परिंडे बांधती शिक्षिका नीलम (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: राजस्थान के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल नीलम यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची में जगह बनाई है. शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में नीलम को नेशनल अवार्ड मिलेगा. बालिका शिक्षा, सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर और नामांकन की दिशा में श्रेष्ठ कार्य करने के चलते नेशनल अवार्ड के लिए नीलम का चयन हुआ है.

राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले की गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, टपूकड़ा की प्राचार्या नीलम यादव को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शासन और नेतृत्व कार्यों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा. नेशनल अवार्ड के तहत नीलम को सिल्वर मेडल, सर्टिफिकेट के साथ 50 हजार रुपए की राशि भी दी जाएगी. अपनी इस उपलब्धि को लेकर नीलम ने बताया कि 1993 में शिक्षा विभाग में उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की. इसके बाद 2004 से 2015 तक उन्होंने व्याख्याता पद पर कार्य किया और वर्ष 2015 से विद्यालय की प्राचार्या के रूप में नेतृत्व संभाल रही हैं.

उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता रही है. उनके नेतृत्व में विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने स्वयं कक्षाएं भी लीं. होंडा सीएसआर के सहयोग से डिजिटल लैब और स्मार्ट कक्षा की स्थापना की. साथ ही विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ नामांकन में भी वृद्धि हुई. उनका स्कूल संभवतः प्रदेश का एकमात्र ऐसा बालिका स्कूल है, जहां नामांकन 1300 है. उनके विद्यालय की छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस में नई दिल्ली में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. वहीं एक छात्रा की पेंटिंग कनाडा आर्ट गैलरी में भी लगाई गई है. हाल ही में उन्हें जिला स्तर पर प्रेरक के रूप में भी सम्मानित किया गया था और आगे भी वह बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करती रहेंगी.

जानें किस राज्य से कितने हुए सलेक्ट : नेशनल अवार्ड के लिए देश के कुल 50 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें राजस्थान की नीलम यादव के अलावा, हरियाणा से एक, हिमाचल से एक, पंजाब से एक, दिल्ली से एक, चंडीगढ़ से एक, उत्तराखंड से एक, गोवा से एक, दादर नगर हवेली से एक, गुजरात से दो, मध्य प्रदेश के दो, छत्तीसगढ़ से दो, उत्तर प्रदेश से दो, बिहार से तीन शिक्षकों का चयन किया गया. वहीं, ए और एन आईलैंड्स से एक, झारखंड से एक, लक्षद्वीप से एक, उड़ीसा से दो, पश्चिम बंगाल से दो, जम्मू-कश्मीर से एक, अरुणाचल प्रदेश से एक, नागालैंड से एक, मणिपुर से एक, सिक्किम से एक, मेघालय से एक, त्रिपुरा से एक, असम से एक, केरल से एक, आंध्र प्रदेश से एक, तेलंगाना से एक, तमिलनाडु से दो, महाराष्ट्र से तीन, पुड्डुचेरी से एक, कर्नाटक से एक शिक्षक का चयन किया गया है.

