प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया धनबाद जेल का निरीक्षण, जेल प्रशासन को दिए कई निर्देश - INSPECTION OF DHANBAD JAIL

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने धनबाद जेल का किया निरीक्षण ( ईटीवी भारत )

Published : May 23, 2025 at 8:22 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 8:59 PM IST

धनबाद: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर धनबाद जेल का जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला और अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो मौजूद रहे. निरीक्षण को दौरान जेल में कुल 652 बंदी मिले. जिसमें 68 दोषसिद्ध और 584 विचाराधीन बंदी हैं. जेल में 27 महिला बंदी भी हैं. न्यायाधीश ने जेल के प्रत्येक बैरक में पहुंचकर बंदियों से उनके स्वास्थ्य, इलाज, पेयजल, नास्ता, भोजन व मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता होने या न होने की जानकारी ली. स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए प्रधान सत्र न्यायाधीश ने बंदियों के शौचालयों की साफ-सफाई के निर्देश दिए. कारागार अस्पताल में निरुद्ध बीमार बंदियों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें उच्च स्वास्थ्य सेंटर भेजे जाने का निर्देश जेल डॉक्टर को दिया गया. निरीक्षण को लेकर जानकारी देते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ईटीवी भारत) इस दौरान कल्याण परक, शिक्षापरक एवं रोजगारपरक शिविरों का आयोजन कराकर उन्हें प्रशिक्षित किए जाने का निर्देश जेलर प्रभारी को दिया गया. महिला बैरक में कुल 27 महिला बंदियों से मुलाकात कर प्रधान सत्र न्यायाधीश ने उनकी समस्याओं को सुना. निरीक्षण के दौरान जेलर को जेल में सेनेटरी पैड मशीन लगाने का निर्देश दिया गया. सभी बंदियों का वर्तमान डाटा जेल के पैरा लीगल वॉलेंटियर (विधिक स्वंयसेवक) के माध्यम से कंप्यूटर पर फीड कराने की बात कही.

