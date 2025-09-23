ETV Bharat / state

सीतापुर में बीएसए को बेल्ट से पीटा; प्रधानाचार्य ने ऑफिस में घुसकर मारा, मोबाइल भी तोड़ा, पुलिस ने हिरासत में लिया

सीतापुर : जिले के नगर कोतवाली में मंगलवार को चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक शिक्षक ने दफ्तर में घुसकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) पर बेल्ट से हमला कर दिया. इस दौरान बीएसए को बचाने कर्मचारी आ गये. बीएसए का आरोप है कि पुलिस को फोन मिलाने की कोशिश की इस दौरान आरोपी शिक्षक ने छीन लिया जिससे वह टूट गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने बीएसए की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर : नगर कोतवाली कोतवाल अनूप शुक्ल ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. आरोपी पुलिस हिरासत में है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि, महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा मंगलवार को एक मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए बीएसए कार्यालय पहुंचे थे. बीएसए से बातचीत के दौरान आरोपी शिक्षक आग बबूला हो गये. आरोप है कि आरोपी शिक्षक ने इस दौरान बीएसए पर बेल्ट से हमला बोल दिया.