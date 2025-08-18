नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फिर एक बार अर्बन एक्सटेंशन रोड द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने की मौके पर जीएसटी सुधार की बात कही. उन्होंने कहा कि आने वाली दिवाली की मौके पर व्यापारियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में जीएसटी को लेकर सरकार सौगात देगी. यही नहीं 15 अगस्त को भी लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने जीएसटी कानून में सुधार के प्रस्ताव की घोषणा की थी. उन्होंने कहा, ''हमारे लिए सुधार का अर्थ सुशासन को आगे बढ़ाना है '' इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए चांदनी चौक ट्रेडर्स परिषद के प्रधान सुरेश बिंदल ने जीएसटी को लेकर कई बातें रखी.

जीएसटी को कर की एक श्रेष्ठ पद्धति बताया

सुरेश बिंदल ने बताया कि जीएसटी कर की एक श्रेष्ठ पद्धति है. उन्होंने कहा कि जीएसटी लाया गया तो उसमें कई चीजों को इससे बाहर रखा गया. पेट्रोल डीजल और शराब को इससे बाहर रखकर राज्य सरकारों के पास छोड़ दिया गया. इसलिए इसमें सुधारों की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी. उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से और रविवार को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड के उद्घाटन के मौके पर एक बार फिर कहा कि सरकार जीएसटी में सुधार करने जा रही है.

जीएसटी को लेकर दीवाली गिफ्ट की बात पर बोले व्यापारी (ETV Bharat)

केंद्र ने सभी राज्य सरकार को जीएसटी संशोधन की सिफारिश भेजी

सुरेश बिंदल ने कहा कि सुधारों की एक जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे छोटे व्यापारियों को बहुत फायदा होगा. इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं. प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को जीएसटी संशोधन की सिफारिश भेज दी. इनका समर्थन भाजपा शासित राज्य तो करेंगे ही साथ ही जिन राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारों को भी इनका समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वे इन सुधारों का समर्थन नहीं करेंगे तो व्यापारियों का बड़ा वर्ग उनसे नाराज हो जाएगा. इसलिए इन सुधारों का लाभ सबको मिलेगा.

जीएसटी रजिस्ट्रेशन और सरेंडर की प्रक्रिया को बनाया जाए सरल

चांदनी चौक ट्रेडर्स परिषद के प्रधान सुरेश बिंदल ने कहा कि हमें सरकार से जीएसटी में संशोधन प्रसाद के रूप में नहीं बल्कि सुधार के रूप में चाहिए. उन्होंने कहा कि व्यापारियों की शुरू से ही यह मांग रही है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उसको सरेंडर करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए. अगर कोई फर्म बंद करता है तो उसको बंद होने में लंबा समय लगता है, जिससे परेशानी होती है. लोग फर्जी फर्म बना करके खेल करते हैं. इससे जो सही व्यापारी है उनको परेशानी होती है.

जीएसटी के पांच में से दो स्लैब को खत्म करने का सरकार का विचार

ट्रेडर्स परिषद ने कहा कि इस तरह से सरकार का विचार है कि जीएसटी के पांच में से दो स्लैब को खत्म करके तीन स्लैब लाए जाएंगे. जो पांचवा स्लैब जिसमें 28 से 40% तक का टैक्स नशीले पदार्थों पर लगता है जनता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. क्योंकि जनता भी नशीले पदार्थों पर ज्यादा टैक्स के पक्ष में है. कोई भी नशे की चीजों का समर्थन नहीं करता है. यह जीएसटी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.

जीएसटी सुधार से व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत

ट्रेडर्स परिषद ने कहा कि इस समय व्यापारियों की छोटी सी गलती पकड़कर उन पर कार्रवाई की जाती है. उनसे मोटी रिश्वत वसूली जाती है. जीएसटी प्रणाली में जो भ्रष्टाचार शुरू हो गया था. सरकार को उसकी चिंता करनी चाहिए इसका इंतजार हमें काफी समय से था. इससे व्यापारी वर्ग परेशान था. अगर जीएसटी सुधार हो जाएंगे तो उससे व्यापारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी.

18 परसेंट की स्लैब को खत्म कर 12% करने का प्लान

ट्रेडर्स परिषद ने कहा कि जीएसटी में यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार होगा. जिसमें कि 18 परसेंट की स्लैब को खत्म करके 12% में कन्वर्ट करने का प्लान है, जिससे व्यापारी और कस्टमर भी आसानी से टैक्स देने में रुचि दिखाएंगे. 18 पर्सेंट टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से लोग टैक्स चोरी करने के बारे में सोचते हैं. जब टैक्स कम होगा तो लोग आसानी से टैक्स देने की सोचेंगे. इससे सरकार को बड़ा फायदा होगा और अधिक राजस्व की बढ़ोत्तरी होगी.



सरकार जल्द करे जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन

जीएसटी के वकील डॉक्टर सतेंद्र अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी सुधार बहुत जरूरी है और यह समय की मांग है. सरकार को जीएसटी ट्रिब्यूनल का अतिशीघ्र गठन करना चाहिए. जिससे बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा हो. उन्होंने कहा कि जीएसटी को लगे हुए 8 साल का समय बीत चुका है. लेकिन, अभी तक सरकार ने जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया है. इसके अलावा अपील में जाने के लिए जो 10% की राशि जमा करनी पड़ती है. उसमें भी सुधार करके सात प्रतिशत करने की बात चल रही है.

इनपुट टैक्स क्रेडिट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए

सतेंद्र अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी के 5 स्लैब्स में से दो को हटाने की तैयारी है यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है. उन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ी समस्या जो इनपुट की चल रही है. लोगों को 6 महीने का समय बीत जाता है लेकिन लोग इनपुट क्लेम नहीं कर पाते हैं और इसकी समय सीमा 6 महीने की ही है तो इससे भी व्यापारियों को परेशानी होती है. अगर किसी बीमारी की वजह से या कोरोना काल में बहुत से लोग इनपुट क्लेम नहीं कर पाए उनका पैसा फंसा हुआ है. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए इसकी भी बातचीत चल रही है

जीएसटी के वकील ने कहा कि इसके साथ ही सेकंड अपील को हटाने की बात चल रही है. यह भी एक महत्वपूर्ण सुधार होगा. उन्होंने कहा कि इस समय कुछ लोग इनपुट लेने के लिए फर्जी फर्म बना लेते हैं और इनपुट लेने के बाद उस फर्म को बंद कर देते हैं. इस प्रक्रिया को भी इतना जटिल बनाया जाना चाहिए ताकि लोग इस तरह की गड़बड़ी न कर सकें.



इन सुधारों के लागू होने से व्यापारियों को मिलेगी सहूलियत

जीएसटी सुधारों और संशोधनों को लेकर पांडव नगर मार्केट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रूपेंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की समय सीमा बढ़ाना, पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, जीएसटी अपीलीय अधिकरण की स्थापना करना और ब्याज तथा जुर्माने पर राहत के लिए एक एमनेस्टी स्कीम (राहत) की शुरुआत जैसे प्रमुख सुधार होना शामिल हैं.

40 लाख रूपये से अधिक का माल खरीदने पर जीएसटी एप्लीकेबल

रूपेंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की दावा करने की समय सीमा को बढ़ाने का मतलब यह है कि अभी तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की समय सीमा सितंबर तक थी. सरकार ने उसको और बढ़ा दिया है. इसको कितने समय तक बढ़ाया गया है इसके बारे में अभी डिटेल्ड गाइडलाइन पब्लिक डोमेन में आनी बाकी है. उन्होंने बताया कि इसका मतलब यह है कि जो भी व्यापारी 40 लाख रूपये से अधिक का माल खरीदता है या बेचता है तो वह जीएसटी लेने के लिए एप्लीकेबल होता है.

सरकार ने की जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने की भी घोषणा

पांडव नगर मार्केट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने बताया कि जीएसटी के मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने जीएसटी ट्रिब्यूनल या अधिकरण बनाने की भी घोषणा की है, जिससे कि जीएसटी चोरी या बकाया जीएसटी के मामलों के शीघ्र निस्तारण में आसानी होगी. इसके अलावा जीएसटी पंजीकरण और रिटर्न के लिए सरलीकरण करने की बात कही गई है.

इससे अभी तक व्यापारियों को नई फर्म बनाने और उसके लिए जीएसटी नंबर लेने के साथ ही जीएसटी रिटर्न भरने में बहुत समस्या होती थी, क्योंकि व्यापारी इन चीजों से अभी तक पूरी तरह परिचित नहीं हो पाए हैं. इसलिए इन चीजों को भी सरल बनाने की बात कही है.

