नूंह में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, 55 कंपनियों में स्टाइपेंड के साथ ट्रेनिंग का गोल्डन मौका

नूंहः राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नगीना में बुधवार को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया. मेले में 55 कंपनियों ने भाग लिया. मेले के दौरान 600 के करीब बच्चों ने अप्रेंटिस के लिए पंजीकरण कराया. खास बात ये रही कि इस मेले में लड़कियों ने भी अप्रेंटिसशिप और रोजगार पाने के लिए बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया है. कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण, एसडीएम, फिरोजपुर झिरका ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने कहा कि "समय - समय पर रोजगार मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए. इस मेले में कई दर्जन कंपनियों ने भाग लिया है, जो बच्चों के स्किल के हिसाब से उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और इससे सैकड़ों बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे." उन्होंने कहा कि "आईटीआई नगीना के स्टाफ के द्वारा रोजगार मेले का अच्छा आयोजन किया गया है.

स्टाइपेंड की राशि में हुई बढ़ोतरीः आईटीआई के प्रिंसिपल धर्मेंद्र सिंह एवं उप प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह ने बताया कि "पहले 1 साल का आईटीआई का प्रशिक्षण प्रशिक्षण पाने वाले बच्चों को 7,700 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिलता था, जिसे अब 12 सितंबर से 10,600 रुपए कर दिया गया है. ठीक इसी तरह 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों के लिए 8,050 रुपए प्रति माह से तकरीबन 11,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आईटीआई कर चुके बच्चों को बढ़-चढ़कर रोजगार मेलों में भाग लेना चाहिए ताकि उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके.