ETV Bharat / state

नूंह में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, 55 कंपनियों में स्टाइपेंड के साथ ट्रेनिंग का गोल्डन मौका

नूंह में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले में हैवल, मिंडा, एटीएल, केनपैक जैसी 55 छोटी बड़ी कम्पनियों ने हिस्सा लिया.

PM NATIONAL APPRENTICESHIP MELA
प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 24, 2025 at 6:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंहः राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नगीना में बुधवार को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया. मेले में 55 कंपनियों ने भाग लिया. मेले के दौरान 600 के करीब बच्चों ने अप्रेंटिस के लिए पंजीकरण कराया. खास बात ये रही कि इस मेले में लड़कियों ने भी अप्रेंटिसशिप और रोजगार पाने के लिए बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया है. कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण, एसडीएम, फिरोजपुर झिरका ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने कहा कि "समय - समय पर रोजगार मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए. इस मेले में कई दर्जन कंपनियों ने भाग लिया है, जो बच्चों के स्किल के हिसाब से उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और इससे सैकड़ों बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे." उन्होंने कहा कि "आईटीआई नगीना के स्टाफ के द्वारा रोजगार मेले का अच्छा आयोजन किया गया है.

स्टाइपेंड की राशि में हुई बढ़ोतरीः आईटीआई के प्रिंसिपल धर्मेंद्र सिंह एवं उप प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह ने बताया कि "पहले 1 साल का आईटीआई का प्रशिक्षण प्रशिक्षण पाने वाले बच्चों को 7,700 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिलता था, जिसे अब 12 सितंबर से 10,600 रुपए कर दिया गया है. ठीक इसी तरह 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों के लिए 8,050 रुपए प्रति माह से तकरीबन 11,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आईटीआई कर चुके बच्चों को बढ़-चढ़कर रोजगार मेलों में भाग लेना चाहिए ताकि उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके.

नूंह में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला (Etv Bharat)

बड़ी संख्या में युवाओं ने मेले में लिया हिस्साः उन्होंने कहा कि "ऐसे रोजगार मेले कम होते हैं, जिनमें हैवेल्स, मिंडा, एटीएल, कैनपैक जैसी देश की जानी-मानी बड़ी कंपनियां शिरकत करती हैं. कुल मिलाकर बुधवार को आईटीआई नगीना प्रांगण में लगाए गए रोजगार मेले में बड़ी तादाद में बेरोजगार युवा रोजगार पाने के लिए पहुंचे. देर शाम तक आंकड़ों का पता चल सकेगा कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले में रोजगार मिला, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियों को रोजगार के यहां अवसर प्रदान होंगे. वैसे तो मेवात जिले में समय-समय पर अलग-अलग स्थान पर रोजगार मेलों का आयोजन होता रहता है, लेकिन नगीना आईटीआई में लगाए गए रोजगार मेले का बेरोजगार युवाओं को अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है."

लड़कियों ने स्थानीय स्तर पर रोजगार की मांगः स्थानीय निवासी इशरत जहां और फिजा ने मांग उठाते हुए कहा कि "नूंह जिले में ही ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगने चाहिए ताकि लड़कियां भी सुरक्षित महसूस करते हुए आसानी से अपने गृह जिले में ही नौकरी कर सकें. रोजगार मेले अच्छी पहल है. समय-समय पर ऐसे मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए."

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद जिले के छात्रों के लिए खुशखबरी: आईटीआई में दाखिले की तारीख बढ़ी, नई डेट घोषित

For All Latest Updates

TAGGED:

पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेलानूंह में रोजगार मेलाJOB FAIR IN NUHITI NAGINAPM NATIONAL APPRENTICESHIP MELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.