'राजनीति चमकाएं, लेकिन समाज में दरार न डालें', भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने सांसद रोत को दी चेतावनी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़. ( ETV Bharat Udaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 20, 2025 at 5:57 PM IST 3 Min Read

उदयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा से पहले प्रदेश की सियासत गरमा गई है. बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास पीएम के हाथों होने पर ऐतराज जताते हुए इसे क्षेत्र के साथ घोर अन्याय बताया. उनके इस बयान पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा पलटवार किया है. राठौड़ ने कहा कि सांसद रोत बेशक अपनी राजनीति चमकाएं, लेकिन समाज में दरार डालने की कोशिश नहीं करें. राठौड़ ने शनिवार को उदयपुर में कहा कि रोत की बातों से बांसवाड़ा की जनता सहमत नहीं है, जिनकी जमीन अधिग्रहीत हुई, उन्हें बाजार भाव से कहीं अधिक मुआवजा दिया गया है. लोग खुश हैं और विकास की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में समाज को तोड़ने वाली राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रोत अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं तो चमकाएं, लेकिन समाज में दरार डालने की कोशिश ठीक नहीं है. प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि रोत अगर राजनीति करना चाहते हैं, तो अपने विकास के एजेंडे और योजनाओं पर बात करें, न कि लोगों को बांटने की कोशिश करें. उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी की बांसवाड़ा यात्रा ऐतिहासिक होगी और यह क्षेत्र विकास की नई दिशा पाएगा. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़. (ETV Bharat Udaipur)