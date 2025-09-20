ETV Bharat / state

'राजनीति चमकाएं, लेकिन समाज में दरार न डालें', भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने सांसद रोत को दी चेतावनी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे से पहले सांसद रोत के परमाणु परियोजना विरोध पर भाजपा अध्यक्ष राठौड़ ने तीखा पलटवार किया.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़. (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 5:57 PM IST

उदयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा से पहले प्रदेश की सियासत गरमा गई है. बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास पीएम के हाथों होने पर ऐतराज जताते हुए इसे क्षेत्र के साथ घोर अन्याय बताया. उनके इस बयान पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा पलटवार किया है. राठौड़ ने कहा कि सांसद रोत बेशक अपनी राजनीति चमकाएं, लेकिन समाज में दरार डालने की कोशिश नहीं करें.

राठौड़ ने शनिवार को उदयपुर में कहा कि रोत की बातों से बांसवाड़ा की जनता सहमत नहीं है, जिनकी जमीन अधिग्रहीत हुई, उन्हें बाजार भाव से कहीं अधिक मुआवजा दिया गया है. लोग खुश हैं और विकास की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में समाज को तोड़ने वाली राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रोत अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं तो चमकाएं, लेकिन समाज में दरार डालने की कोशिश ठीक नहीं है. प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि रोत अगर राजनीति करना चाहते हैं, तो अपने विकास के एजेंडे और योजनाओं पर बात करें, न कि लोगों को बांटने की कोशिश करें. उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी की बांसवाड़ा यात्रा ऐतिहासिक होगी और यह क्षेत्र विकास की नई दिशा पाएगा.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़. (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा : देश को 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की मिलेगी सौगात

इसी दौरान राठौड़ ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा के औरंगजेब पर दिए बयान को भी अनुचित ठहराया. उन्होंने कहा कि इतिहास की अधूरी जानकारी के आधार पर किसी शासक की प्रशंसा करना गलत है. मिश्रा ने माफी मांगी है, इसका मतलब उनमें अपराधबोध तो है. विश्वविद्यालय की ओर से जांच समिति बनेगी और समीक्षा के बाद ही निर्णय होगा.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों पर भी राठौड़ ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि SIR हर बार होता है और यह चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है. बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना खतरनाक है. राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग दोनों ने समझा दिया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं. राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद वोट चोरी की राजनीति करती रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सोनिया गांधी 1970 में मतदाता बनी, जबकि वे 1983 में भारतीय नागरिक बनीं. ऐसे में कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने अतीत पर नजर डालनी चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी की बांसवाड़ा यात्रा से पहले भाजपा संगठन पूरी ताकत झोंक रहा है और पार्टी इस दौरे को आदिवासी अंचल में संदेश देने का बड़ा अवसर मान रही है.

