पाकिस्तान की सरहद पर एक बार फिर नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, राजस्थान के इस जिले में बन रहा है कार्यक्रम - PM VISIT TO BIKANER

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ETV Bharat file Photo )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 15, 2025 at 11:52 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 7:48 AM IST 3 Min Read

बीकानेर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 मई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर तैयारी तेज होने लगी है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, इस सिलसिले में शनिवार 17 मई को बीकानेर पहुंचेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे. गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सरहद से सटे इलाके में प्रधानमंत्री का यह दूसरा दौरा होगा. जब राजस्थान के बीकानेर जिले में भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मौजूद जिले में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर दौरे पर आएंगे. इस दौरान वह बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर, देशनोक में दर्शन करेंगे. साथ ही देशनोक के नव-निर्मित आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे. प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे. भाजपा जिला प्रवक्ता मनीष सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने साझा की है. प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है. सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने देशनोक का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सामरिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीकानेर अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा से सटा जिला है और यहां नाल वायु सेवा स्टेशन भी स्थित है. इसे भी पढ़ें- 'हम घर में घुसकर मारेंगे', पीएम मोदी ने आतंकवाद पर अपना रुख दोहराया, कहा-करारा जवाब मिलेगा

बीकानेर से नजदीक है पाकिस्तान बॉर्डर: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद यह दौरा खास महत्व रखता है. ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री सीमा क्षेत्र में तैनात जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने बीकानेर में भव्य रोड शो भी किया था. कानून मंत्री करेंगे तैयारी पर मंथन : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे से पहले 17 मई को केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल सहित प्रदेश और केन्द्र सरकार के मंत्री बीकानेर आएंगे. इस दौरान कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा. कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारी गुरुवार देर शाम देशनोक पहुंचे और हेलीपैड आदि के लिए व्यवस्थाएं देखीं. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसके संकेत मिलने के साथ ही गुरुवार को जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है. प्रधानमंत्री के इस दौरे पर संभावित कार्यक्रम के अनुसार भी लाल एयरबेस पर भी जा सकते हैं और वहां देश के वीर सैनिकों से मुलाकात भी कर सकते हैं. जाहिर है कि बीते दिनों प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस पर जाकर पाकिस्तान की सरहद से देश के सैनिकों की हौसला अफजाई की थी. अमृत भारत में बीकानेर मंडल के 22 स्टेशन : अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर मंडल में डबवाली और गोगामेडी दो हाइटेक रेलवे स्टेशन तैयार हो चुके हैं. बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन का भी काम करीब-करीब पूरा हो चुका है. तो जोधपुर मंडल में देशनोक रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. योजना के तहत बीकानेर मंडल के 22 स्टेशनों का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है

Last Updated : May 16, 2025 at 7:48 AM IST