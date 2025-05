ETV Bharat / state

बूंदी सहित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल लोकार्पण - AMRIT BHARAT YOJANA

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व अन्य अतिथि ( ETV Bharat Bundi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 22, 2025 at 2:56 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 3:02 PM IST 4 Min Read

बूंदी: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर में आयोजित एक कार्यक्रम में बूंदी सहित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का वचुर्अली लोकार्पण किया. इसके तहत बूंदी स्टेशन का पुनर्विकास कर हैरिटेज लुक दिया गया है. इसमें करीब 8 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत आई है. इस मौके पर बूंदी रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयेाजित हुआ. इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, पूर्व विधायक ओम प्रकाश शर्मा और सभापति सरोज अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे. बीकानेर में आयोजित सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के हर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इन पुनर्विकास से स्टेशन पर आने वाले लोगों को भारत की विरासत के दर्शन होंगे. पीएम ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए देश में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व गति से काम हुआ. पीएम ने कहा कि पहले देश खर्च करता था, अब उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है. यह विकास देखकर दुनिया भी हैरान है. ओम बिरला ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bundi) पढ़ें: 'दुनिया और देश के दुश्मनों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा क्या होता है' : PM मोदी

देश के रेलवे स्टेशनों का सुनियोजित तरीके से विकास किया जा रहा - ओम बिरला : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि बूंदी जिले के रेलवे स्टेशनों पर आने वाले समय में 7 करोड़ की लागत से बहुत विकास कार्य होने हैं. उन्होंने बताया कि बूंदी की विरासत यहां की संस्कृति यहां की धरोहर भी यहां स्टेशनों पर आधुनिकता के साथ नजर आएगी. उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण देश के अंदर क्षेत्र की विरासत और आधुनिकता के साथ रेलवे स्टेशनों का नया विकास किया है. प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर रेलवे स्टेशनों का विकास करने की बात हो या नई गाड़ियां संचालित करने की, सुनियोजित तरीके से विकास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय बूंदी स्टेशन पर एक नए प्लेट फार्म का निर्माण भी किया जाना है. नई ट्रेनों के ठहराव और संचालन के डीआरएम को प्रस्ताव के दिए हैं निर्देश : ओम बिरला ने मीडिया को बताया कि बूंदी स्टेशन के और अधिक विस्तार और यहां से नई ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे डीआरएम को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं. रेलवे अधिकारियों के यहां से प्रस्ताव आते ही नई ट्रेनों का बूंदी से संचालन शुरू किया जा सकेगा और यहां अधिकतम ट्रेनों का ठहराव भी करवाया जा सके. आने वाले समय में बूंदी एक बेहतरीन रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित होगा और यहां से बड़ी गाड़ियों का संचालन होगा. आगामी समय में यात्रियों की संख्याओं को देखते हुए एक होटल का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले यात्रियों को ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था भी मिलेगी. नाथद्वारा का नवनिर्मित नर्सिंग कॉलेज भवन (ETV Bharat Bundi) नाथद्वारा में नर्सिंग कॉलेज भवन का लोकार्पण: साढ़े उन्नीस करोड़ की लागत से बने नर्सिंग कॉलेज भवन व छात्र छात्राओं के दो छात्रावासों का गुरुवार को वर्चुअल लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया. प्रधानमंत्री मोदी ने नाथद्वारा को यह सौगात बीकानेर के पलाना से दी. यह भवन गौरव पथ के निकट नौ बीघा जमीन पर बना है. इसमें नर्सिंग कॉलेज व 90-90 छात्रों की क्षमता वाले बालक व बालिकाओं के दो अलग अलग छात्रावास हैं. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कैलाश भारद्वाज ने बताया कि इस नर्सिंग कॉलेज में दो बैच चलते हैं. इसमें 90 बच्चों का एक बैच बनेगा. वर्तमान में ये राजसमंद में चल रहा है जो जल्द ही यहां शिफ्ट हो जाएगा. उद्घाटन समारोह के दौरान जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा, उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक, सीएमएचओ हेमंत बिंदल, पीएमओ कैलाश भारद्वाज, डॉ. सतीश सिंगल, डॉ. बीएल जाट, डॉ. अनिल शाह और भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोग मौजूद रहे. बता दें कि नवंबर 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत, चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने इसका शिलान्यास किया था.

