प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की पीएम धन-धान्य कृषि योजना, हिमाचल के इस जिले का नाम भी शामिल

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया. इस योजना में देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों को चयनित किया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की पीएम धन-धान्य कृषि योजना
प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की पीएम धन-धान्य कृषि योजना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 6:01 PM IST

बिलासपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर से प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया. इस अवसर पर देशभर के चयनित जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए. जिला बिलासपुर में भी इस योजना के अंतर्गत कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश की ओर से किसान भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की.

इस योजना के अंतर्गत देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों को चयनित किया गया है, जिनमें बिलासपुर जिला हिमाचल का एकमात्र जिला है. इस योजना में ऐसे जिलों को शामिल किया गया है, जहां फसल की औसत उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है, किसान क्रेडिट कार्ड की पहुंच सीमित है और जहां प्रति वर्ष 1.55 से कम फसल चक्र लिए जाते हैं. इस योजना के अंतर्गत लगभग 11 विभागों की 36 कृषि संबंधित योजनाओं को एकीकृत करते हुए एक समग्र मॉडल तैयार किया गया है, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी रूप से किसानों तक पहुंच सके. इसके तहत प्रत्येक चयनित जिले में जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे. यह समिति जिला कृषि विकास योजना को तैयार करने और क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी निभाएगी.

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रशासन और कृषि विभाग को निर्देश दिए है कि बिलासपुर जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सशक्त एवं व्यवहारिक प्लान तैयार किया जाए, ताकि इस योजना का लाभ किसानों को पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों में भी प्राप्त हो सके. कृषि विकास योजना बनाते समय माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की जाए, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कटाई के बाद भंडारण और मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने, आय के स्रोतों में विविधता लाने,महिलाओं और युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके. हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है. प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्रदेश में अब तक 38,437 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है.राजेश धर्माणी ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 3.06 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 2,22,893 किसानों ने रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाई है.

