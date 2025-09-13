ETV Bharat / state

प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव में मारपीट; जमकर चलीं कुर्सियां, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने पर बावल

महराजगंज: प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक स्तरीय चुनाव में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ. अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का पर्चा खारिज होते ही स्थिति बेकाबू हो गई और देखते ही देखते सभागार अखाड़े में बदल गया. मारपीट और कुर्सियों की बरसात से माहौल ऐसा बना कि चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा.

अख्तर हुसैन ने नामांकन पर आपत्ति की थी: जिलाध्यक्ष बलराम निगम ने बताया कि पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ब्लॉक सभागार में हो रहे चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अख्तर हुसैन, मोहम्मद जावेद खान और मोहम्मद सैयद ने पर्चा दाखिल किया था. वहीं महामंत्री पद के लिए रामसेवक यादव और ध्रुवनारायण गुप्त मैदान में थे. नामांकन की जांच के दौरान अख्तर हुसैन ने जावेद खान के नामांकन पर आपत्तियां दर्ज कराईं.

जावेद खान का पर्चा खारिज होने पर हंगामा: चुनाव अधिकारी चंदन दुबे और दिलीप विश्वकर्मा ने आपत्तियों को सही मानते हुए जावेद खान का पर्चा खारिज कर दिया. यह निर्णय बवाल का कारण बन गया. जिला पदाधिकारियों और शिक्षकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. इसी दौरान मोहम्मद सैयद ने अपना पर्चा जिला महामंत्री अम्बरीश शुक्ल के हाथ से छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद धक्का-मुक्की शुरू हो गई और हालात हाथापाई तक पहुंच गए.