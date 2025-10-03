ETV Bharat / state

धमतरी में उफान पर महानदी, टापू में फंसा एक शख्स, बचाव कार्य जारी

धमतरी महानदी में बाढ़ ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 3, 2025 at 4:27 PM IST 2 Min Read