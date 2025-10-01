ETV Bharat / state

भीलवाड़ा पुलिस नहीं चलने देगी अपराधियों के गुणगान से जुड़े गाने और वीडियो...गायकों पर कार्रवाई

धर्मेंद्र सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक ( ETV Bharat Bhilwara )

Published : October 1, 2025

भीलवाड़ा: पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों का गुणगान करने वाले गायक कलाकारों पर सख्ती बरतनी शुरू की. पुलिस ने आधा दर्जन गायक कलाकारों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि भविष्य में कोई गायक कलाकार गैंगस्टर, खनन माफिया या अपराधियों का महिमामंडन करता मिला तो सख्त कार्रवाई करेंगे. आसींद क्षेत्र के गायक राजू रावल, सोनू गुर्जर, समदु गुर्जर, मुकेश गुर्जर, लादू गुर्जर, बडलियास थाना क्षेत्र के राजूलाल गाडरी और मांडल थाना क्षेत्र के मदन गुर्जर के विरुद्ध निरोधात्मक कारवाई की. ये गायक पुलिस के सामने माफी मांगते दिखे. भविष्य में किसी भी गैंगस्टर, अपराधी और बजरी माफिया के पक्ष में भजन या महिमामंडन नहीं करने की सौगंध ली. पढ़ें: प्रदेश में अवैध खनन रोकने में भीलवाड़ा अव्वल, इस साल दर्ज हुई 346 एफआईआर