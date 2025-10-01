ETV Bharat / state

भीलवाड़ा पुलिस नहीं चलने देगी अपराधियों के गुणगान से जुड़े गाने और वीडियो...गायकों पर कार्रवाई

युवा वर्ग को अपराधियों का अनुसरण रोकने की मंशा से भीलवाड़ा ने अच्छी पहल की. अपराधियों के गुणगान करने वालों पर कार्रवाई की.

Dharmendra Singh Yadav, Superintendent of Police
धर्मेंद्र सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 2:30 PM IST

भीलवाड़ा: पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों का गुणगान करने वाले गायक कलाकारों पर सख्ती बरतनी शुरू की. पुलिस ने आधा दर्जन गायक कलाकारों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि भविष्य में कोई गायक कलाकार गैंगस्टर, खनन माफिया या अपराधियों का महिमामंडन करता मिला तो सख्त कार्रवाई करेंगे.

आसींद क्षेत्र के गायक राजू रावल, सोनू गुर्जर, समदु गुर्जर, मुकेश गुर्जर, लादू गुर्जर, बडलियास थाना क्षेत्र के राजूलाल गाडरी और मांडल थाना क्षेत्र के मदन गुर्जर के विरुद्ध निरोधात्मक कारवाई की. ये गायक पुलिस के सामने माफी मांगते दिखे. भविष्य में किसी भी गैंगस्टर, अपराधी और बजरी माफिया के पक्ष में भजन या महिमामंडन नहीं करने की सौगंध ली.

एसपी यादव ने कहा कि ये गायक आपराधियों की जीवन शैली को सकारात्मक और लुभावने अंदाज में पेश कर रहे थे. इससे युवा वर्ग के अपराधियों का अनुसरण कर गलत दिशा में जाने की आशंका रहती है, जो समाज के लिए चिंताजनक है. इसे रोकने के लिए भीलवाड़ा पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने ऐसे गायक कलाकारों की पहचान की और निरोधात्मक कार्रवाई की. इन्होंने गीतों से अपराधियों को ग्लोरिफाई कर समाज में युवाओं को भटकाने का काम किया.

सख्त कार्रवाई करेंगे: पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भविष्य में किसी कलाकार ने अपराधी के गुणगान करता गीत गाने, प्रचारित करने या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया तो सख्त कारवाई की जाएगी. एसपी ने आमजन से अपील की कि पुलिस समाज में शांति, कानून व्यवस्था और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने को प्रतिबद्ध है. ऐसे गीत और सामग्री का प्रचार-प्रसार न करें. समाज के गलत प्रवृत्तियों को रोकने में सहयोग करें.

