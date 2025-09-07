बरेली में दोस्ती कर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, निकाह करने से मना करने पर किया जानलेवा हमला, सात के खिलाफ FIR
पीड़िता का आरोप है मिक्सी ठीक करने के बहाने आरोपी ने मोबाइल नंबर लिया और बातचीत करने लगा.
बरेली : किला थाना क्षेत्र में दोस्ती कर धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है. महिला का आरोप है कि विशेष समुदाय के युवक ने पहले दोस्ती की. फिर धर्मपरिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाया. निकाह करने से मना करने पर जानलेवा हमला कर दिया. महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसके परिवार के 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पति से अलग मायके में रह रही है महिला : महिला ने बताया, उसकी चार साल की बेटी है. पति से विवाद होने के बाद से अपने मायके में रह रही है. लगभग 6-7 महीने पहले वह कोरडापीर में राइयान उर्फ बिट्टू की दुकान पर मिक्सी रिपेयर कराने गई थी. इसी दौरान आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर लिया. बिट्टू बनकर बातचीत करने लगा. कुछ समय बाद युवक ने उससे निकाह करने को कहा तो उसने मना कर दिया और बातचीत करना भी बंद कर दिया.
आरोपी के परिवार वालों ने दी धमकी : पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि इस बीच जरूरी बात करने का बहाना बनाकर आरोपी ने उसे बुलाया. आरोपी के परिवार वालों ने भी धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव डाला. मना करने पर जान से मारने की धमकी दी. महिला का आरोप है कि निकाह करने से मना करने पर राइयान उर्फ बिट्टू नाराज हो गया और रंजिश रखने लगा.
पीछे से किया जानलेवा हमला : पीड़िता ने बताया, शनिवार शाम को अपने चार साल की बेटी के साथ घी मंडी से गुजर रही थी, तभी आरोपी राइयान उर्फ बिट्टू ने पीछे से जानलेवा हमला कर दिया. सिर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल तो कराया पर मुकदमा दर्ज नहीं किया. मामले की जानकारी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को हुई तो वे कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
पीड़िता ने दी लिखित शिकायत : पीड़िता ने कोतवाली किला पुलिस को लिखित शिकायत दी. इसके बाद रविवार को कोतवाली पुलिस ने राइयान उर्फ बिट्टू, तीन बहनें, मां, जीजा वशीम और बबलू के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमित पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है.
