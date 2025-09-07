ETV Bharat / state

बरेली में दोस्ती कर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, निकाह करने से मना करने पर किया जानलेवा हमला, सात के खिलाफ FIR

बरेली : किला थाना क्षेत्र में दोस्ती कर धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है. महिला का आरोप है कि विशेष समुदाय के युवक ने पहले दोस्ती की. फिर धर्मपरिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाया. निकाह करने से मना करने पर जानलेवा हमला कर दिया. महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसके परिवार के 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पति से अलग मायके में रह रही है महिला : महिला ने बताया, उसकी चार साल की बेटी है. पति से विवाद होने के बाद से अपने मायके में रह रही है. लगभग 6-7 महीने पहले वह कोरडापीर में राइयान उर्फ बिट्टू की दुकान पर मिक्सी रिपेयर कराने गई थी. इसी दौरान आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर लिया. बिट्टू बनकर बातचीत करने लगा. कुछ समय बाद युवक ने उससे निकाह करने को कहा तो उसने मना कर दिया और बातचीत करना भी बंद कर दिया.

आरोपी के परिवार वालों ने दी धमकी : पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि इस बीच जरूरी बात करने का बहाना बनाकर आरोपी ने उसे बुलाया. आरोपी के परिवार वालों ने भी धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव डाला. मना करने पर जान से मारने की धमकी दी. महिला का आरोप है कि निकाह करने से मना करने पर राइयान उर्फ बिट्टू नाराज हो गया और रंजिश रखने लगा.