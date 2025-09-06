ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू, झामुमो का दावा-विपक्ष को नहीं मिलेगा उम्मीदवार, भाजपा बोली-मुगालते में है जेएमएम

घाटशिला उपचुनाव की तैयारी शुरू होते ही एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच घमासान शुरू हो गया है.

JMM And BJP On Ghatsila By Election
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह. (फोटो-ईटीवी भारत)
रांची: राज्य के शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के असामयिक निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर नवंबर तक उपचुनाव करा लिए जाने की संभावना है. निर्वाचन आयोग ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का भी काम शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर अब पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने अपने बयानों से एक-दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य ने भाजपा पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि उसे घाटशिला उपचुनाव में राजनीतिक रूप से शहीद होने के लिए बीजेपी का कोई नेता उम्मीदवार के रूप में तैयार नहीं हो रहा है. झामुमो प्रवक्ता के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मुगालते में है. उन्होंने कहा कि घाटशिला में हमारे एक-एक कार्यकर्ता पार्टी के उम्मीदवार हैं और वहां जबरदस्त चुनावी मात देने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय, कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

2024 विधानसभा चुनाव में हार गए थे चंपाई सोरेन के बेटे

झारखंड विधानसभा चुनाव-2024 में "घाटशिला विधानसभा सीट" राज्य की हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बन गई थी क्योंकि मंत्री रामदास सोरेन के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को चुनाव मैदान में उतार दिया था. 2024 में रामदास सोरेन ने करीब 98356 वोट हासिल कर भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 22446 मतों से हरा दिया था. वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा ने 75910 मत प्राप्त किए थे.

हेमंतमय है पूरा प्रदेश-मनोज पांडेय

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूछने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि समय आने पर हम अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे, लेकिन यह तय है कि वहां का चुनाव एकतरफा होगा. विपक्षी उम्मीदवार को जमानत बचाना मुश्किल होगा. झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि पहली चुनौती तो यह है कि चंपाई सोरेन अपने बेटे को टिकट दिलवा दें. बाकी चुनौती तो हम हैं ही.झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि पूरा झारखंड हेमंतमय है, कोई ऑप्शन नहीं है और जनता का जुड़ाव जेएमएम से बढ़ा है.

घाटशिला महागठबंधन का था और रहेगा-राकेश सिन्हा

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि पिछली बार चंपाई सोरेन लगे थे अपने बेटे को जीत दिलाने में, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कई दिग्गज झारखंड में कैंप किए थे और फलाफल यह हुआ कि भाजपा की सीटें घट गईं. राकेश सिन्हा ने कहा कि रामदास सोरेन ने घाटशिला की जनता के दिलों में वैचारिक-व्यवहारिक और आत्मीयता का संबंध बनाया था. वहां की रणनीति क्या होगी वह बाद में सार्वजनिक करेंगे, लेकिन यह तय है कि घाटशिला की सीट इंडिया ब्लॉक की थी और इंडिया ब्लॉक की ही रहेगी.

घाटशिला में देना होगा झामुमो को हिसाब-अविनेश कुमार सिंह

घाटशिला को लेकर झामुमो और कांग्रेस के नेताओं के बयान को ओवर कॉन्फिडेंस में कही गई बात करार देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि झामुमो के नेता अति उत्साह में बयानबाजी कर रहे हैं. भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि घाटशिला में पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी. भाजपा नेता ने कहा कि सरकार की कार्यशैली का खामियाजा जनता भुगत रही है, नीतिगत रूप से सरकार फेल है, विधि व्यवस्था ध्वस्त है. घाटशिला की जनता जेएमएम की जीत दर्ज करने की मंशा को सफल नहीं होने देगी.

