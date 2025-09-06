घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू, झामुमो का दावा-विपक्ष को नहीं मिलेगा उम्मीदवार, भाजपा बोली-मुगालते में है जेएमएम

ETV Bharat / state

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: राज्य के शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के असामयिक निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर नवंबर तक उपचुनाव करा लिए जाने की संभावना है. निर्वाचन आयोग ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का भी काम शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर अब पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने अपने बयानों से एक-दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य ने भाजपा पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि उसे घाटशिला उपचुनाव में राजनीतिक रूप से शहीद होने के लिए बीजेपी का कोई नेता उम्मीदवार के रूप में तैयार नहीं हो रहा है. झामुमो प्रवक्ता के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मुगालते में है. उन्होंने कहा कि घाटशिला में हमारे एक-एक कार्यकर्ता पार्टी के उम्मीदवार हैं और वहां जबरदस्त चुनावी मात देने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय, कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

2024 विधानसभा चुनाव में हार गए थे चंपाई सोरेन के बेटे

झारखंड विधानसभा चुनाव-2024 में "घाटशिला विधानसभा सीट" राज्य की हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बन गई थी क्योंकि मंत्री रामदास सोरेन के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को चुनाव मैदान में उतार दिया था. 2024 में रामदास सोरेन ने करीब 98356 वोट हासिल कर भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 22446 मतों से हरा दिया था. वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा ने 75910 मत प्राप्त किए थे.

हेमंतमय है पूरा प्रदेश-मनोज पांडेय

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूछने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि समय आने पर हम अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे, लेकिन यह तय है कि वहां का चुनाव एकतरफा होगा. विपक्षी उम्मीदवार को जमानत बचाना मुश्किल होगा. झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि पहली चुनौती तो यह है कि चंपाई सोरेन अपने बेटे को टिकट दिलवा दें. बाकी चुनौती तो हम हैं ही.झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि पूरा झारखंड हेमंतमय है, कोई ऑप्शन नहीं है और जनता का जुड़ाव जेएमएम से बढ़ा है.

घाटशिला महागठबंधन का था और रहेगा-राकेश सिन्हा