ETV Bharat / state

बिहार में चुनाव से पहले बड़ा हादसा टला! 10 किलो का प्रेशर IED बरामद

गया में प्रेशर आईईडी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 12, 2025 at 9:34 AM IST 4 Min Read

गया: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गया जिले में नक्सलियों द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है. लुटुआ थाना क्षेत्र के असुराइन डैम के पास नक्सलियों द्वारा छुपाया गया करीब 10 किलोग्राम का प्रेशर मैकेनिज्म आईईडी (विस्फोटक) बरामद किया गया है. नक्सलियों का मकसद सुरक्षा बलों को निशाना बनाना या चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना था, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया. सुरक्षा बलों को मिली गुप्त सूचना: 11 अक्टूबर को गया पुलिस को सूचना मिली कि नक्सलियों ने असुराइन डैम के आसपास विस्फोटक सामग्री छुपा रखी है. इस सूचना के आधार पर गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आनंद कुमार के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई शुरू की गई. सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल और इमामगंज के एसडीपीओ के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें सीआरपीएफ, एसटीएफ और लुटुआ थाना पुलिस शामिल थी. सुरक्षा बलों का विशेष अभियान: गठित टीम ने असुराइन डैम के आसपास सघन तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान सुरक्षा बलों ने करीब 10 किलोग्राम वजनी प्रेशर मैकेनिज्म आईईडी बरामद किया. बरामद विस्फोटक को तुरंत निष्क्रिय करने के लिए 215 डी बटालियन सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसने मौके पर ही आईईडी को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया. नक्सलियों की विध्वंसक मंशा नाकाम: जानकारी के अनुसार, नक्सली इस प्रेशर आईईडी के जरिए किसी बड़े विध्वंसक हमले की फिराक में थे. उनकी योजना सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने या चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की थी. हालांकि, सुरक्षा बलों की त्वरित और समन्वित कार्रवाई ने नक्सलियों के मंसूबों को विफल कर दिया. इस सफलता ने न केवल एक बड़ी घटना को रोका, बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया.