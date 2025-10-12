बिहार में चुनाव से पहले बड़ा हादसा टला! 10 किलो का प्रेशर IED बरामद
गया में विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर मैकेनिज्म आईईडी बरामद हुआ. सुरक्षा बलों की सतर्कता से बड़ी अनहोनी टली. नक्सलियों की साजिश नाकाम. पढ़ें-
Published : October 12, 2025 at 9:34 AM IST
गया: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गया जिले में नक्सलियों द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है. लुटुआ थाना क्षेत्र के असुराइन डैम के पास नक्सलियों द्वारा छुपाया गया करीब 10 किलोग्राम का प्रेशर मैकेनिज्म आईईडी (विस्फोटक) बरामद किया गया है. नक्सलियों का मकसद सुरक्षा बलों को निशाना बनाना या चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना था, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया.
सुरक्षा बलों को मिली गुप्त सूचना: 11 अक्टूबर को गया पुलिस को सूचना मिली कि नक्सलियों ने असुराइन डैम के आसपास विस्फोटक सामग्री छुपा रखी है. इस सूचना के आधार पर गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आनंद कुमार के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई शुरू की गई. सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल और इमामगंज के एसडीपीओ के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें सीआरपीएफ, एसटीएफ और लुटुआ थाना पुलिस शामिल थी.
सुरक्षा बलों का विशेष अभियान: गठित टीम ने असुराइन डैम के आसपास सघन तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान सुरक्षा बलों ने करीब 10 किलोग्राम वजनी प्रेशर मैकेनिज्म आईईडी बरामद किया. बरामद विस्फोटक को तुरंत निष्क्रिय करने के लिए 215 डी बटालियन सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसने मौके पर ही आईईडी को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया.
गया पुलिस, STF एवं CRPF के संयुक्त सर्च अभियान में लुटुआ थानान्तर्गत नक्सलियों द्वारा छुपाई गए प्रेशर मैकेनिज्म IED (बम) लगभग कुल 10 किलोग्राम बरामद कर नष्ट किया गया :-@bihar_police@IPRDBihar@gaya_dm pic.twitter.com/p7kJK5Sg36— GAYA POLICE (गया (बिहार) पुलिस ) (@GAYAPOLICEBIHAR) October 11, 2025
नक्सलियों की विध्वंसक मंशा नाकाम: जानकारी के अनुसार, नक्सली इस प्रेशर आईईडी के जरिए किसी बड़े विध्वंसक हमले की फिराक में थे. उनकी योजना सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने या चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की थी. हालांकि, सुरक्षा बलों की त्वरित और समन्वित कार्रवाई ने नक्सलियों के मंसूबों को विफल कर दिया. इस सफलता ने न केवल एक बड़ी घटना को रोका, बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया.
लुटुआ थाने में केस दर्ज, सर्च ऑपरेशन जारी: आईईडी बरामदगी के बाद लुटुआ थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि क्षेत्र में छुपाए गए अन्य विस्फोटकों या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा सके. इस अभियान में सीआरपीएफ, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से कार्य कर रही है.
प्रेशर आईईडी का खतरा: प्रेशर मैकेनिज्म आईईडी अत्यंत खतरनाक होते हैं और नक्सली इन्हें अक्सर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं. हाल के वर्षों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल बढ़ा है. हालांकि, सुरक्षा बलों की सतर्कता और तकनीकी क्षमता के कारण ऐसी योजनाओं को बार-बार विफल किया जा रहा है. इस बार भी गया पुलिस और सीआरपीएफ की सजगता ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया.
एसएसपी का बयान: गया के एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि उन्हें नक्सलियों द्वारा विस्फोटक छुपाने की सूचना मिली थी. इसके आधार पर सीआरपीएफ, एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और 10 किलोग्राम का प्रेशर मैकेनिज्म आईईडी बरामद कर उसे नष्ट कर दिया. मामले में कार्रवाई जारी है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है. उन्होंने सुरक्षा बलों की तत्परता की सराहना की है.
"नक्सलियों के द्वारा आईईडी छुपा कर रखने के संबंध में जानकारी मिली थी. सूचना मिलते ही विशेष टीम का गठन किया गया. सीआरपीएफ, एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई चली. इस कार्रवाई में प्रेशर मैकेनिज्म आईईडी (बम) लगभग 10 किलोग्राम का बरामद किया गया है, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है. मामले में कार्रवाई चल रही है."-आनंद कुमार, एसएसपी गया
ये भी पढ़ें-पटना साहिब गुरुद्वारा को RDX से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर बिहार पुलिस