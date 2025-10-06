ETV Bharat / state

प्रेशर कुकर बम डिफ्यूज, दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ ने माओवादियों की साजिश को किया नाकाम

नक्सलियों ने बम को मालेवाही थाना इलाके के जंगल में प्लांट किया था.

MALEVAHI POLICE STATION
प्रेशर कुकर बम डिफ्यूज (ETV BAHARAT)
Published : October 6, 2025 at 2:42 PM IST

दंतेवाड़ा: मालेवाही थाना इलाके में माओवादियों की बड़ी साजिश को जवानों ने समय रहते नाकाम कर दिया. नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेशर कुकर में आईईडी प्लांट किया था. सर्चिंग अभियान पर निकले सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के जवानों ने बम को खोजकर डिफ्यूज कर दिया. बम काफी शक्तिशाली था. जब बम को डिफ्यूज किया गया तो उसके धमाके से पूरा इलाका थर्रा गया. डिफ्यूज किए गए आईईडी का वजन पांच किलो के करीब था.

माओवादियों का लगाया प्रेशर कुकर बम बरामद: सर्चिंग अभियान के दौरान टीम के साथ डिमाइनिंग टीम भी मौजूद थी. डिमाइनिंग टीम ने बम को सावधानी पूर्वक निकाला और उसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया. बीते दिनों बस्तर दौरे पर आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं. नक्सल प्रभावित इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा शुरु की जा रही है. इसी कड़ी में सीएम साय और अमित शाह ने बस्तर से मुख्यमंत्री बस सेवा की शुरुआत की है.

नक्सलवाद के अंत के लिए फोर्स मोर्चे पर: 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का प्रण लेकर फोर्स बस्तर में काम कर रही है. शासन की ओर से भी कोशिश है कि माओवाद का जल्द से जल्द अंत किया जाए. माओवाद के रास्ते पर गए माओवादियों को वापस लाने के लिए सरकार ने नई पुनर्वास नीति भी शुरु की है. सरेंडर करने वाले माओवादियों को नई पुनर्वास नीति के तहत 50 हजार की नकद राशि भी दी जा रही है. इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी कराया जा कहा है. शासन की कोशिश है कि सरेंडर नक्सली आगे चलकर अपना रोजी रोजगार शुरु कर सकें.

हाल के दिनों में नक्सलियों के कई शीर्ष लीडरों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने से नक्सली संगठन में बौखलाहट है. अब ये नक्सली अपनी हताशा में भोले-भाले ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं, विकास कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस लगातार अंदरूनी इलाकों में सघन सर्चिंग अभियान चला रही है ताकि ऐसे किसी भी नक्सली षड्यंत्र को नाकाम किया जा सके: आर के बर्मन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा

शासन की नई पुनर्वास नीति: दंतेवाड़ा पुलिस ने बताया कि हम लगातार ग्रामीणों के संपर्क में हैं. ग्रामीणों से हमारा संवाद भी हो रहा है. हम गांव गांव जाकर ग्रामीणों को समझा रहे हैं कि वो नक्सलियों से दूर रहें. हम ये भी बता रहे हैं कि वो नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित करें. समाज की मुख्यधारा में लौटकर अपना जीवन जीएं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर के बर्मन ने कहा कि शासन की नई पुनर्वास नीति का लाभ सरेंडर नक्सली उठाएं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शासन की नीति और योजनाओं का फायदा हमें मिल रहा है. बड़ी संख्या में नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं.

ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है. विकास के काम और पुल पुलिया के निर्माण से ग्रामीणों का भरोसा हम जीतने में कामयाब रहे हैं. स्कूलों की संख्या बढ़ने से भी नक्सलवाद पर लगाम लगा है. नक्सलियों का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है: आर के बर्मन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा पुलिस की चेतावनी: पुलिस प्रशासन का कहना है कि नक्सलियों के सामने अब दो ही रास्ते हैं या तो हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों, या फिर क़ानून का सामना करें. वहीं, गांव के लोगों में भी अब यह समझ बढ़ी है कि नक्सलवाद विकास में सबसे बड़ी बाधा है. इस जागरूकता के कारण नक्सलियों का जनाधार लगातार कमजोर पड़ रहा है. बस्तर में मोबाइट और रोड नेटवर्क को तेजी से विकसित किया जा रहा है. जिसका और फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा. पुलिस कैंपों की स्थापना से भी ग्रामीणों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ा है.

बस्तर IED ब्लास्ट की बड़ी घटनाएं

  • 20 जुलाई: (बीजापुर) भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में एक नाबालिग घायल
  • 14 जुलाई: (बीजापुर) मद्देड़ थाना क्षेत्र में प्लांट बम पर पड़ा पैर, चार घायल
  • 2 जुलाई: (बीजापुर) जंगल में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण प्रेशर आईईडी की चपेट में आया.
  • 9 जून: (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में ASP शहीद
  • 30 मई 2025: (बीजापुर) मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण घायल.
  • 6 मई 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी घायल.
  • 26 अप्रैल 2025: (बीजापुर) डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया.
  • 21 अप्रैल 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, सीएएफ जवान शहीद
  • 9 अप्रैल 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, CRPF जवान घायल.
  • 7 अप्रैल 2025: (नारायणपुर) अबूझमाड़ के जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल
  • 4 अप्रैल 2025: (नारायणपुर) नक्सलियों का लगाया आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, एक घायल
  • 30 मार्च 2025: (बीजापुर) नक्सल एनकाउंटर के दूसरे दिन IED ब्लास्ट, महिला की मौत
  • 28 मार्च 2025: (नारायणपुर) आईईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान घायल. बीजापुर के चेरपाल पालनार में 45 किलो की IED बरामद,
  • 23 मार्च 2025: बीजापुर में एसटीएफ की गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में, 2 जवान घायल.
  • 20 मार्च 2025: (बीजापुर) गंगलूर के कुरचोली और भीमाराम 3 आईईडी बरामद. अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल.
  • 7 मार्च 2025: (नारायणपुर) आईईडी ब्लास्ट, मजदूर की मौत, दूसरा मजदूर घायल.
  • 21 फरवरी 2025: (नारायणपुर) अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, डीआरजी जवान घायल.
  • 15 फरवरी 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, जवान घायल.
  • 17 जनवरी 2025: (नारायणपुर) आईईडी विस्फोट में बीएसएफ के 2 जवान घायल
  • 16 जनवरी 2025: (बीजापुर) आईईडी विस्फोट, दो कोबरा कमांडो घायल
  • 12 जनवरी 2025: (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में 10 वर्षीय बच्ची घायल, बीजापुर आईईडी की चपेट में दो पुलिसकर्मी घायल
  • 10 जनवरी 2025: (नारायणपुर) ओरछा में प्रेशर आईईडी विस्फोट की दो घटनाएं, ग्रामीण की मौत, तीन घायल
  • 06 जनवरी 2025: (बीजापुर) नक्सलियों ने वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया, 8 जवान शहीद हो गए. ड्राइवर की मौत
  • 3 जनवरी 2025: नक्सली के आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के तीन जवान घायल.

TAGGED:

DANTEWADACRPF 195 BATTALIONMALEVAHI POLICE STATIONUNION HOME MINISTER AMIT SHAHPRESSURE COOKER BOMB DEFUSED

