ETV Bharat / state

प्रेशर कुकर बम डिफ्यूज, दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ ने माओवादियों की साजिश को किया नाकाम

दंतेवाड़ा: मालेवाही थाना इलाके में माओवादियों की बड़ी साजिश को जवानों ने समय रहते नाकाम कर दिया. नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेशर कुकर में आईईडी प्लांट किया था. सर्चिंग अभियान पर निकले सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के जवानों ने बम को खोजकर डिफ्यूज कर दिया. बम काफी शक्तिशाली था. जब बम को डिफ्यूज किया गया तो उसके धमाके से पूरा इलाका थर्रा गया. डिफ्यूज किए गए आईईडी का वजन पांच किलो के करीब था.

माओवादियों का लगाया प्रेशर कुकर बम बरामद: सर्चिंग अभियान के दौरान टीम के साथ डिमाइनिंग टीम भी मौजूद थी. डिमाइनिंग टीम ने बम को सावधानी पूर्वक निकाला और उसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया. बीते दिनों बस्तर दौरे पर आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं. नक्सल प्रभावित इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा शुरु की जा रही है. इसी कड़ी में सीएम साय और अमित शाह ने बस्तर से मुख्यमंत्री बस सेवा की शुरुआत की है.

नक्सलवाद के अंत के लिए फोर्स मोर्चे पर: 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का प्रण लेकर फोर्स बस्तर में काम कर रही है. शासन की ओर से भी कोशिश है कि माओवाद का जल्द से जल्द अंत किया जाए. माओवाद के रास्ते पर गए माओवादियों को वापस लाने के लिए सरकार ने नई पुनर्वास नीति भी शुरु की है. सरेंडर करने वाले माओवादियों को नई पुनर्वास नीति के तहत 50 हजार की नकद राशि भी दी जा रही है. इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी कराया जा कहा है. शासन की कोशिश है कि सरेंडर नक्सली आगे चलकर अपना रोजी रोजगार शुरु कर सकें.

