ETV Bharat / state

जीएसटी सुधार पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन की राजनांदगांव में प्रेस कांफ्रेंस

यशवंत जैन ने कहा कि इससे महंगाई में नियंत्रण होगा, बहुत सारे सुधार होंगे, व्यापारी, शिक्षक, बच्चे सभी वर्ग के लोगों को इसका फायदा मिलेगा.

BJP STATE GENERAL SECRETARY
जीएसटी सुधार पर प्रेस कांफ्रेंस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2025 at 10:58 PM IST

2 Min Read
राजनांदगांव: जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा के प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने जीएसटी सुधार को लेकर मीडिया से बात की. जैन ने इसके साथ ही सेवा पखवाड़ा के संबंध में प्रेस वार्ता में चर्चा की गई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को लेकर किए गए सुधार के संबंध में चर्चा की गई. प्रेसवार्ता में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान मीडिया को आगामी 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े के संबंध में भी जानकारी दी गई.

जीएसटी सुधार पर चर्चा: जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने जीएसटी सुधार और सेवा पखवाड़ा को लेकर भी चर्चा की, इस दौरान प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने कहा कि इससे महंगाई में नियंत्रण होगा बहुत सारे सुधार होंगे. बीजेपी प्रदेस महामंत्री ने कहा कि इसका फायदा व्यापारी, शिक्षक, छात्रों सभी को मिलेगा. इससे सभी वर्ग के लोगों को लाभ होगा.

सभी वर्गों के लोगों को मिलेगा फायदा: बीजेपी ने कहा कि चार प्रकार का स्लैब पहले हुआ करता था उसे सुधार कर दो स्लैब में ले आया गया है. 10 - 10 प्रतिशत की कमी इसमें की गई है, जिसमें टैक्स में कमी आएगी और आम लोगों से जुड़ी हुई चीज सस्ती होगी, जीएसटी का जो यह सुधार है, वहीं क्रांतिकारी सुधार है. इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, देश की आय इससे बढ़ेगी, इसका लाभ छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी मिलेगा. अधिक टैक्स मिलेगा,कृषि से संबंधित उपकरण कीटनाशक और अन्य सामान सस्ते होंगे और इसका लाभ मिलेगा.

दूध और पनीर की कीमतों में आई कमी: केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी के स्लैब में किया बदलाव के बाद पूरे देश भर में अलग-अलग क्षेत्र में प्रेस वार्ता लेकर इसके लाभ के बारे में जानकारी दी जा रही है. राजनांदगांव में भी इसको लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई और जीएसटी स्लैब के संबंध में जानकारी देने के साथ ही सेवा पखवाड़ा के संबंध में चर्चा की गई.

