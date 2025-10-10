ETV Bharat / state

पटरियों पर दौड़ता 'राज महल'; महाराजा एक्सप्रेस में प्रेसिडेंसियल सुइट से लेकर आलीशान रेस्टोरेंट और बार, जानिए कितना है किराया?

इस ट्रेन में डीलक्स केबिन के लिए पांच डिब्बे, जूनियर सुइट्स के लिए छह, सुइट्स के लिए दो और एक भव्य प्रेसिडेंशियल सुइट है. हर केबिन में बड़ी पैनोरमिक खिड़कियां हैं. सभी केबिन एयर कंडीशनिंग हैं. इसके साथ ही एलसीडी टीवी, डीवीडी प्लेयर, डायरेक्ट डायल टेलीफोन और इंटरनेट कुछ नाम हैं, इन-हाउस फिल्में और लाइव टेलीविजन भी शाही यात्रा का अनुभव देते हैं.

शाही सुविधाएं ट्रेन में मौजूदः महाराजा एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट the-maharajas.com के अनुसार, महाराजा एक्सप्रेस नाम की तरह इसकी खासियत भी है. महाराजा एक्सप्रेस में यात्रा करना महाराजाओं जैसी फीलिंग देता है. इस ट्रेन में वह सभी सुख-सुविधाएं मौजूद हैं, जो किसी फाइव स्टार होटल या महलों में होती है. महाराजा एक्सप्रेस में डबल या ट्विन बेड वाले केबिन में आवास, संलग्न बाथरूम और भोजन, शीतल पेय, वाइन, बीयर और स्पिरिट जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

महाराजा एक्सप्रेस विश्व की सबसे प्रीमियम क्लास के लग्जरी पर्यटक यात्रा करते हैं. 6 दिन और 7 दिनों के लिए यह ट्रेन मेहमानों को पूरे भारत का भ्रमण करती है. यह ट्रेन यह ट्रेन दिल्ली से चलकर जयपुर, रणथंभौर, फ़तेहपुर सीकरी, आगरा, ओरछा और खजुराहो होते हुए वाराणसी पहुंची है. इस दौरान लगभग 2309 किमी की दूरी तय करते हुए पर्यटकों को भ्रमण कराने के बाद आखिरी स्टेशन तक पहुंची है.

वाराणसीः भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस 62 विदेशी मेहमानों को लेकर शुक्रवार को वाराणसी पहुंची. जहां ढोल नगाड़े के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत हुआ. इस ट्रेन में सवार मेहमान काशी का भ्रमण करने के बाद शाम को इसी लग्जरी ट्रेन से वापस दिल्ली लौट जाएंगे. खास बात यह है कि कोरोना के बाद पहली बार यह ट्रेन अपने फुल कैपेसिटी के साथ चल रही है.

महाराजाओं के बार और लाउंजः एक आकर्षक सफारी बार, जिसमें वाइन, बीयर और स्पिरिट के बेहतरीन ब्रांड्स के बेहतरीन कलेक्शन के साथ स्नैक्स हर यात्री के लिए मुफ़्त उपलब्ध हैं. आरामदायक क्लब आर्मचेयर वाला एक लाउंज-कम-बार राजा क्लब भी है. और अगर ये सुविधाएँ आपको लाड़-प्यार का एहसास नहीं करातीं, तो महाराजा एक्सप्रेस में एक उच्च-स्तरीय बुटीक भी है, जहाँ उत्तम और अनोखे व्यंजन मिलते हैं.

डीलक्स केबिन और जूनियर सुइट. (the-maharajas.com)

ट्रेन में दो शानदार रेस्टोरेंटः महाराजा एक्सप्रेस में एक शाही भोज स्थल, दो बेहतरीन रेस्टोरेंट हैं, जिनमें प्रत्येक में 42 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और सभी यात्री एक साथ भोजन करते हैं. भोजन के दौरान परोसी जाने वाली हाउस वाइन और बीयर, बेशक, मुफ़्त हैं. ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, शानदार महाराजा एक्सप्रेस में आपको दो थीम-आधारित फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हैं, जो आपको जीवंत और मन को सुकून देने वाले माहौल में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का मौका देंगे। इनमें से एक है "मयूर महल", जिसका नाम भारत के बेहद खूबसूरत राष्ट्रीय पक्षी मोर के नाम पर रखा गया है.

मयूर महल रेस्टोरेंट. (the-maharajas.com)

दूसरा है "रंग महल", जिसका अर्थ है 'रंगों का महल'. इस रेस्टोरेंट की छत पर चित्रित भित्तिचित्रों से सुसज्जित है. दोनों बेहतरीन रेस्टोरेंट में किसी भी समय 42-42 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था है. महाराजा एक्सप्रेस के शेफ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों की विस्तृत श्रृंखला परोसते हैं. भोजन में टेबल डी'होट भोजन शामिल है. मेहमान विस्तृत रेंज में से अपनी पसंद की वाइन भी चुन सकते हैं.

रंग महल रेस्टोरेंट. (the-maharajas.com)

यात्रा के लिए नियम और शर्तेंः महाराजा एक्सप्रेस में यात्रियों के पास वैध यात्रा दस्तावेज और भारत में प्रवेश के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा जारी वैध वीज़ा होना चाहिए. 180 दिन/90 दिन के प्रवास और एकाधिक प्रवेश सुविधा वाले पर्यटक वीज़ा वाले विदेशी नागरिकों के लिए इस वीज़ा पर देश की दो यात्राओं के बीच कम से कम 2 महीने का अंतर होना चाहिए। यदि दो महीने के भीतर देश की यात्रा करना आवश्यक हो तो संबंधित मिशन प्रमुख से अनुमति लेनी होगी और कम समय में दूसरी यात्रा के लिए विशिष्ट कारण बताना चाहिए.

महाराजा एक्सप्रेस गाड़ियों का नाम कीमती और अर्ध-कीमती रत्नों के नाम पर रखा गया है। (the-maharajas.com)

जानिए एक व्यक्ति का कितना है किराया?

ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, महाराजा एक्सप्रेस में सीजन 2025-26 में चार तरह के पैकेज उपलब्ध हैं, जो अलग-अलग हैं. दिल्ली से शुरू होकर वाराणसी तक आने वाले यात्रा को 'भारतीय पैनोरम' पैकेज नाम दिया गया है. इस पैकेज में 6 रातें/ 7 दिन की यात्रा है और लगभग 2309 किलोमीटर दूरी तय होगी. एक व्यस्क व्यक्ति के लिए डीलक्स केबिन का किराया 7,27, 750, जूनियर सुइट के लिए 887500, सुइट के लिए 1286880 और प्रेसिंडेसियाल सुइट का किराया 2218750 है. इसमें जीएसटी और भारतीय रुपये का टैरिफ में होने वाले बदलाव के शुल्क अलग होंगे. बटलर सेवा, पैरामेडिक सेवाएं, यात्रा के दौरान दिखाए गए गाइडेड ऑफ-टूर भ्रमण, प्रवेश शुल्क, स्टिल कैमरा शुल्क, परिवहन और स्टेशनों पर गाइड और पोर्टर की सेवाएं शामिल हैं.

वाराणसी स्टेशन पर महाराजा एक्सप्रेस के यात्रियों का स्वागत किया गया. (ETV Bharat)

पूरे दिन बनारस में ठहरती है ट्रेनः ट्रैवेल एजेंट अभिषेक सिंह ने बताया कि महाराजा एक्सप्रेस हमारे पर्यटन सीजन की शुरुआत मानी जाती है. जिसमें पूरे विश्व के सबसे लग्जरी क्लास पर्यटक यात्रा करते हैं. इसे देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारा पूरा सीजन कैसा होगा और कोविड के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी ट्रेन फुल कैपेसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है. पूरे 62 मेहमान इसमें ट्रेवल कर रहे हैं और बनारस पहुंचे हैं. पर्यटक बनारस में पूरे दिन रहेंगे और शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि पूरे 7 से 8 दिन का इस ट्रेन का शेड्यूल होता है. महाराजा एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर के आगरा, जयपुर, होते हुए यह बनारस आती है. इसके बाद यह वापस चली जाती है. यह इंडिया की सबसे लग्जरी ट्रेन मानी जाती है और इसकी हर सर्विस बिल्कुल महाराज की तरह होती है. इस बार ट्रेन में ताइवान, यूरोप, यूएस लगायत कई देश के के मेहमान यात्रा कर रहे हैं.

वाराणसी स्टेशन पर पहुंची महाराजा एक्सप्रेस. (ETV Bharat)

अब हर कोई देखना चाहता है काशी: केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय वाराणसी के सहायक निदेशक पावन प्रसन्न ने बताया कि जब से भारत सरकार ने 'देखो अपना देश' कैंपेन चलाया है तब से दूसरे देशों के लोगों की भारत देखने की इच्छा लगातार बढ़ रही है. बनारस इस समय देश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक बन चुका है. आज हर भारतीय और बाहर रहने वाले लोग यह जानना चाहते हैं कि काशी में ऐसा क्या खास है, जो हर किसी को अपनी और आकर्षित कर लेता है. इसी क्रम में महाराजा एक्सप्रेस से 62 डेलीगेट से आए हैं जो काशी भ्रमण करेंगे और उसके बाद यह यहां से रवाना होंगे.

नोट-इस खबर में तथ्य और तस्वीरें आधिकारिक वेबसाइट the-maharajas.com से लिए गए हैं.

