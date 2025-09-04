ETV Bharat / state

हिमाचल के JBT टीचर शशि पॉल को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित - TEACHERS DAY

शिक्षक दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल के जेबीटी शिक्षक शशि पॉल को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित करेंगी.

JBT टीचर शशि पॉल को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड
JBT टीचर शशि पॉल को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 8:10 PM IST

सोलन: हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है. वहीं, इस दिन राष्ट्रपति द्वारा देशभर में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. इस बार हिमाचल प्रदेश से जेबीटी शिक्षक शशि पॉल को यह पुरस्कार मिलने जा रहा है.

शिक्षक दिवस के मौके पर सोलन जिले के जेबीटी शिक्षक शशि पॉल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. वह हिमाचल प्रदेश से अकेले शिक्षक हैं, जिनका चयन इस बार राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए हुआ है. शशि पॉल को 5 सितंबर को दिल्ली में शिक्षक दिवस पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा.

शशि पॉल ने 211 से अधिक छात्रों को नवोदय विद्यालय में चयनित करवाया है. उनके मार्गदर्शन में 24 छात्रों को एससीआरटी द्वारा एसजेएमएमएसई छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, जिसमें कुल एक लाख 80 हजार की राशि शामिल है. उन्होंने तीन छात्रों का चयन देश के प्रतिष्ठित लॉरेंस स्कूल में करवाया है और तीन अन्य छात्रों का पाइनग्रोव स्कूल में चयन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. विद्यालय में हाईटेक कंप्यूटर लैब की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. कोविड 19 महामारी के दौरान उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा की पहल की और व्हाट्सएप व गूगल मीट के माध्यम से कक्षाएं शुरू की.

सोलन जिला की रामशहर तहसील के गांव भिनी जोरी में पिता राम लाल व माता कौशल्या देवी के घर जन्मे शशि पॉल ने अपने शिक्षण करियर की शुरुआत 11 अगस्त, 2011 को प्राथमिक विद्यालय नियारी से बतौर जेबीटी शिक्षक शुरू की. शिक्षा के क्षेत्र में आने के साथ ही उन्होंने यह प्रण लिया कि वह अपने अध्यापन क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि कोई भी बच्चा, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, वह पीछे न छूटे. शशि पॉल ने अपने 14 वर्ष के अध्यापन काल में यह सुनिश्चित बनाया कि सीमित संसाधनों के बीच बच्चों को परिवर्तनकारी शिक्षा मिल पाए. उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बहुस्तरीय शिक्षण रणनीतियों को लागू किया.

शशि पॉल ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. एप्लीकेशन की स्वीकृति, स्क्रूटनी, और चयन प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही हुई. केंद्र की टीम द्वारा लिए गए ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर उनका चयन किया गया. शशि पॉल की इस उपलब्धि पर समूचे जिले को गर्व है. उनके समर्पण और कार्यशैली ने न केवल उनके विद्यालय, बल्कि समूचे हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है.

