अलीगढ़ में करणी सेना के अध्यक्ष बोले- एएमयू में हो दुर्गा पूजा, जिन्ना की तस्वीर हटे, अखिलेश यादव प्रदेश का माहौल कर रहे खराब

अलीगढ़ : करणी सेना के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल सिंह 'अम्मू' ने रविवार को एक कार्यकर्ता सम्मेलन में 'वी लव सनातन' का पोस्टर जारी किया. उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में नमाज हो सकती है, तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं? परिसर से जिन्ना की फोटो को हटाया जाना चाहिए. उन्होंने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग उठाई.

​सम्मेलन में सूरज पाल सिंह 'अम्मू' ने महिलाओं के साथ तलवारबाजी भी की. कार्यकर्ताओं के साथ शस्त्र पूजन भी किया. सूरज पाल सिंह 'अम्मू' ने कहा कि देश में 'I Love Mohammad' चल रहा है तो हमने 'We Love Sanatan' के पोस्टर के साथ नारा दिया है. उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भीतर कानून अलग और बाहर कानून अलग है.

​सरकारों के हाथ बंधे हैं, करणी सेना के नहीं : सूरज पाल सिंह 'अम्मू' ने अराजकता और देश के माहौल पर तीखी टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा कि आप करो अपने पैगम्बर से प्यार, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी. सरकारों के हाथ बंधे हैं, करणी सेना के नहीं. अभी भी हमारे यहां पाकिस्तानियों का खून बचा हुआ है, उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए.

​अखिलेश यादव और आजम खान पर तीखा हमला : सूरज पाल सिंह 'अम्मू' ने आजम खान और अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने आजम खान के बाहर आने पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें चिंता थी कहीं गाड़ी न पलट जाए. उन्होंने आजम खान पर ज़मीन कब्ज़ा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने जमीन कब्जा की, गरीबों को परेशान किया, ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए.