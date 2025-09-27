ETV Bharat / state

गोरक्षपीठ से जुड़े सभी शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष प्रो. यूपी सिंह का निधन; सात दशकों से रहा जुड़ाव, RSS में निभाई बड़ी भूमिका

गोरखपुर: महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद (गोरक्षपीठ से जुड़े सभी शिक्षण संस्थानों) के अध्यक्ष और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. उदय प्रताप सिंह का शनिवार सुबह निधन हो गया. 92 वर्षीय प्रो. यूपी सिंह कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे. अध्यापन कार्य में आने के बाद से ही उनका पूरा जीवन गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को समर्पित रहा.

महायोगी गुरू गोरखनाथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. प्रदीप राव ने बताया कि प्रो. उदय प्रताप सिंह के दो बेटे हैं. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. वीके सिंह और यूपी कॉलेज के आचार्य प्रो. राजीव कृष्ण सिंह. उन्होंने बताया कि प्रो. यूपी सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय में गणित विभाग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे. वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के पूर्व प्रांत संघचालक भी रहे.

उनके निधन से संघ परिवार और गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी शोक की लहर है. गोरखपुर मंदिर मीडिया सेल ने यह जानकारी दी है, कि प्रो. यूपी सिंह का अंतिम संस्कार 28 सितंबर यानी रविवारि को दोपहर 12 बजे राप्ती नदी के तट पर किया जाएगा. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे.

गाजीपुर के मूल निवासी: मूल रूप से गाजीपुर जिले के निवासी प्रो. यूपी सिंह उन विरले लोगों में शामिल रहे, जिन्हें गोरक्षपीठ के लगातार तीन पीठाधीश्वरों के सानिध्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ. गणित विषय के विद्वान रहे स्वर्गीय सिंह की बतौर शिक्षक पहली नियुक्ति गोरक्षपीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ महाराज ने एमपी शिक्षा परिषद के महाराणा प्रताप महाविद्यालय में की थी.