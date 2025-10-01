ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली की रामलीला में होंगी शामिल, बॉबी देओल करेंगे 'लव कुश रामलीला' में रावण का दहन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी लालकिला मैदान में आयोजित लीला का अवलोकन करने पधारेंगी.

दिल्ली की रामलीलाओं में रावण दहन में कौन-कौन होंगे शामिल, जानिए
दिल्ली की रामलीलाओं में रावण दहन में कौन-कौन होंगे शामिल, जानिए
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2025 at 7:43 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली रामलीलाएं देशभर में मशहूर है. इस बार रामलीला मंचन की खास तैयारियां की गई हैं. खास तौर पर लालकिले के रामलीला मैदान पर आयोजित होने वाली रामलीला. 10 दिनों तक चलने वाले इस रामलीला मंचन में कई मशहूर कलाकार भूमिकाएं निभाते हैं.

वहीं, विजयदशमी के दिन रावण दहन समारोह में कई राजनीतिक और फिल्मी जगत की हस्तियां पुतला दहन करने पहुंचते हैं. इस विजयदशमी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु लालकिला मैदान में बने श्री धार्मिक लीला कमेटी पंडाल में आयोजित रामलीला देखने आएंगी.

श्री धार्मिक लीला कमेटी में दशहरा उत्सव के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी
श्री धार्मिक लीला कमेटी में दशहरा उत्सव के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी

वहीं, दिल्ली की लव कुश रामलीला में 2 अक्टूबर को बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल रावण दहन करने पहुंचेंगे. इस दौरान बॉबी देओल लाल किला मैदान में असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक रावण दहन के साथ फैंस को खास मैसेज भी देंगे. इसके साथ ही लव कुश रामलीला में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारत के आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर अहिरावण वध, नारंतक वध, अतिकाय वध का मंचन देखने पहुंचेंगे.

लव कुश रामलीला में बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल रावण दहन करने पहुंचेंगे.
लव कुश रामलीला में बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल रावण दहन करने पहुंचेंगे.

नव श्री धार्मिक लीला कमेटी (पंजी.) के महामंत्री जगमोहन गोटेवाला ने बताया कि इस वर्ष दशहरा पर कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन एवं कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी लालकिला मैदान में आयोजित लीला का अवलोकन करने पधारेंगी. इसके आलावा, दशहरा उत्सव के दिन श्री धार्मिक लीला कमेटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मंचन देखने पहुंचेंगी.

सोनिया गांधी लालकिला मैदान में आयोजित लीला का अवलोकन करने पधारेंगी
सोनिया गांधी लालकिला मैदान में आयोजित लीला का अवलोकन करने पधारेंगी

नव श्री धार्मिक लीला कमेटी (पंजी.) के महामंत्री ने कहा कि दशहरा के दिन लीला में श्रीराम द्वारा रावण वध एवं विजय उत्सव का भव्य मंचन किया जाएगा, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं दर्शक उपस्थित रहेंगे. उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे उस दिन समय पर उपस्थित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की इस अद्भुत लीला का दर्शन एवं श्रवण करें.

रावण दहन के एक दिन पूर्व यानी बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई रामलीलाओं में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी
रावण दहन के एक दिन पूर्व यानी बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई रामलीलाओं में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी

बता दें कि रावण दहन के एक दिन पूर्व यानी बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भी कई अन्य रामलीलाओं में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी. इसमें INA दिल्ली हाट स्थित विशेष खादी प्रदर्शनी, भारत मंडपम के अंतरंग सभागार में आयोजित हो रही सम्पूर्ण रामलील, लालकिला मैदान श्री धार्मिक लीला कमेटी और लव कुश रामलीला शामिल है.

DUSSEHRA 2025BOBBY DEOL IN DELHI RAMLILADELHI RAVAN DAHANRAVAN DAHAN TIME IN DELHIDELHI RAVAN DAHAN 2025

