राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली की रामलीला में होंगी शामिल, बॉबी देओल करेंगे 'लव कुश रामलीला' में रावण का दहन

दिल्ली की रामलीलाओं में रावण दहन में कौन-कौन होंगे शामिल, जानिए ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 1, 2025 at 7:43 PM IST 2 Min Read