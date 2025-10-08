ETV Bharat / state

बहराइच के आयुष वर्मा को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित; राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार मिला

पिता संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि आयुष राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक के रूप में जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी रही.

बहराइच के आयुष वर्मा को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित.
बहराइच के आयुष वर्मा को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 8:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: जनपद के रुपईडीहा के रहने वाले आयुष वर्मा को राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया. आयुष के पिता व्यापारी हैं. आयुष उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में रहकर पढ़ाई करते हैं. राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद घर पहुंचकर लोगों द्वारा परिजनों को बधाईयां दी जा रही हैं.

जनपद के रुपईडीहा थाना क्षेत्र में रुपईडीहा बाजार के रहने वाले आयुष वर्मा पुत्र संतोष कुमार वर्मा द्वारा किए गए उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों को लेकर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है. उन्हें भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2022-23 का राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया है. यह सम्मान उन्हें नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया.

पिता संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि आयुष राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक के रूप में लगातार विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी रही है. वह पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया अभियान, कैशलेस इंडिया अभियान और स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी करते रहे हैं. पर्यावरण को लेकर आयुष द्वारा 902 पौधरोपड़ किया गया है. सेव माउंटेन, सेव हिमालय जैसे अभियानों में भी आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में मिले सम्मान के बाद उनके परिजनों और नगर के रहने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. क्षेत्रवासियों का कहना है, कि आज उसने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे जनपद के लिए गौरवान्वित का पल है. आयुष के पिता भारत नेपाल बॉर्डर पर अपना व्यापार करते हैं. आयुष वर्मा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय स्वामी राम तीरथ परिसर में रहकर पढ़ाई करता हैं.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव आज पहुंचेंगे रामपुर, आजम खान बोले- मैं तो मुर्गी चोर हूं... जो मिलने आ रहे उनका बड़प्पन है

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL SERVICE SCHEME AWARDPRESIDENT HONORED AYUSH OF BAHRAICHRASHTRIY SEWA YOJNA PURSKARAYUSH FROM BAHRAICH HONOREDBAHRAICH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.