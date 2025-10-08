बहराइच के आयुष वर्मा को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित; राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार मिला
पिता संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि आयुष राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक के रूप में जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 8:45 AM IST
बहराइच: जनपद के रुपईडीहा के रहने वाले आयुष वर्मा को राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया. आयुष के पिता व्यापारी हैं. आयुष उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में रहकर पढ़ाई करते हैं. राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद घर पहुंचकर लोगों द्वारा परिजनों को बधाईयां दी जा रही हैं.
जनपद के रुपईडीहा थाना क्षेत्र में रुपईडीहा बाजार के रहने वाले आयुष वर्मा पुत्र संतोष कुमार वर्मा द्वारा किए गए उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों को लेकर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है. उन्हें भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2022-23 का राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया है. यह सम्मान उन्हें नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया.
पिता संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि आयुष राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक के रूप में लगातार विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी रही है. वह पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया अभियान, कैशलेस इंडिया अभियान और स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी करते रहे हैं. पर्यावरण को लेकर आयुष द्वारा 902 पौधरोपड़ किया गया है. सेव माउंटेन, सेव हिमालय जैसे अभियानों में भी आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में मिले सम्मान के बाद उनके परिजनों और नगर के रहने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. क्षेत्रवासियों का कहना है, कि आज उसने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे जनपद के लिए गौरवान्वित का पल है. आयुष के पिता भारत नेपाल बॉर्डर पर अपना व्यापार करते हैं. आयुष वर्मा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय स्वामी राम तीरथ परिसर में रहकर पढ़ाई करता हैं.
