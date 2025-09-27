हिमाचल हाईकोर्ट को मिले दो न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दी जियालाल भारद्वाज और रोमेश वर्मा के नाम की मंजूरी
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को दो और न्यायाधीश मिल गए हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जियालाल भारद्वाज और रोमेश वर्मा के नाम की मंजूरी दी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 7:11 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को दो और न्यायाधीश मिल गए हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पदों पर जियालाल भारद्वाज और रोमेश वर्मा के नाम की सिफारिश की थी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए न्यायमूर्ति के रूप में जियालाल भारद्वाज और रोमेश वर्मा के नाम के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है.
हिमाचल हाईकोर्ट को मिले दो न्यायाधीश
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी है. अब दो नए न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस तरह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 13 हो जाएगी. वर्तमान समय में हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 है. हिमाचल हाईकोर्ट में कुल स्वीकृत न्यायाधीशों के पदों की संख्या 17 है. इसमें से चार अतिरिक्त न्यायाधीश के पद हैं और बाकी 13 स्थाई न्यायाधीश के पद हैं.
वर्तमान में हिमाचल हाईकोर्ट में 11 न्यायाधीश
इस समय हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया सहित न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ, न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा, न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य, न्यायमूर्ति बीसी नेगी, न्यायमूर्ति रंजन शर्मा, न्यायमूर्ति राकेश कैंथला हैं.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक लाख से अधिक पेंडिंग मामले
हाल ही में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान यहां से यानी हिमाचल हाईकोर्ट से एलिवेटे होकर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इस समय पेंडिंग मामलों की संख्या एक लाख से कुछ अधिक है. ऐसे में दो और न्यायाधीश मिल जाने पर हाईकोर्ट में पेंडिंग केस निपटाने में और मदद मिलेगी.
ये भी पढ़ें: पौधे जीवित रहने पर समूहों को मिलेगा इतना पैसा, हिमाचल सरकार ने इस योजना के तहत किया 100 करोड़ का प्रावधान
ये भी पढ़ें: शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोपों से SDM का इनकार, पीड़िता की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश