ETV Bharat / state

हिमाचल हाईकोर्ट को मिले दो न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दी जियालाल भारद्वाज और रोमेश वर्मा के नाम की मंजूरी

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को दो और न्यायाधीश मिल गए हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पदों पर जियालाल भारद्वाज और रोमेश वर्मा के नाम की सिफारिश की थी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए न्यायमूर्ति के रूप में जियालाल भारद्वाज और रोमेश वर्मा के नाम के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है.

हिमाचल हाईकोर्ट को मिले दो न्यायाधीश

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी है. अब दो नए न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस तरह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 13 हो जाएगी. वर्तमान समय में हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 है. हिमाचल हाईकोर्ट में कुल स्वीकृत न्यायाधीशों के पदों की संख्या 17 है. इसमें से चार अतिरिक्त न्यायाधीश के पद हैं और बाकी 13 स्थाई न्यायाधीश के पद हैं.