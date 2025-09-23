ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की धार्मिक यात्रा; 25 सितंबर को मथुरा पहुंचेंगी, जानें-पूरा शेड्यूल

धार्मिक यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 23, 2025 at 2:48 PM IST | Updated : September 23, 2025 at 3:49 PM IST 2 Min Read

मथुरा : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को धार्मिक यात्रा पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचेंगी. राष्ट्रपति बांके बिहारी के दर्शन, निधिवन परिक्रमा मार्ग में स्थित सुदामा कुटी, श्रीकृष्ण जन्म स्थान, द्वापर कालीन प्राचीन मंदिर श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर के दर्शन करेंगी. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की धार्मिक यात्रा की तैयारियों का जायजा लेते अधिकारी. (Video Credit : ETV Bharat) राष्ट्रपति के आगमन को लेकर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और डीजीपी राजीव कृष्णा मथुरा पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. वृंदावन पहुंचे दोनों अधिकारियों ने बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, सुदामा कुटी, मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान, प्राचीन कृष्ण कुब्जा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था परखी. इस दौरान साथ में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए.

Last Updated : September 23, 2025 at 3:49 PM IST