June 30, 2025

गोरखपुर : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को गोरखपुर पहुंचेंगी. सोमवार शाम 4 बजे वह एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर, के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. जिसमें वह गोल्ड मेडलिस्ट चिकित्सक छात्रों को जहां मेडल प्रदान करेंगी. इस दौरान एमबीबीएस प्रथम बैच के सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा.



बता दें, गोरखपुर में एम्स लाने में बड़ा योगदान सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है. गोरखपुर में एम्स की स्थापना की मांग करीब डेढ़ दशक तक चली. वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनके जरिये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की यह बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी गई. औपचारिकताओं के बाद 22 जुलाई 2016 को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत इसका शिलान्यास किया था. लोकार्पण से पहले 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स की ओपीडी का शुभारंभ कर दिया गया था. पीएम मोदी ने ही 7 दिसंबर 2021 को एम्स का लोकार्पण किया.





राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण : राष्ट्रपति अपने दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी. इसकी स्थापना से प्रदेश में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी कॉलेजों में एक स्थान से समन्वय संभव हो सकेगा. इस विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने से पहले आयुष के कॉलेजों के संचालन अलग अलग विधाओं की संस्थाओं द्वारा किया जाता था. राज्य के इस पहले आयुष विश्वविद्यालय की नींव चार साल पहले रखी गई थी. अब एक जुलाई को इसका विधिवत लोकार्पण राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के हाथों होने जा रहा है. खास बात यह है कि आयुष विश्वविद्यालय की नींव भी राष्ट्रपति के हाथों रखी गई थी और लोकार्पण भी राष्ट्रपति के ही कर कमलों से होने जा रहा है. यह विश्वविद्यालय गोरखपुर मुख्यालय से करीब 25 किमी दूर भटहट के पिपरी में 52 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया गया है. इसका शिलान्यास सीएम योगी के आमंत्रण पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 अगस्त 2021 को किया था.





