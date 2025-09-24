ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल मथुरा आगमन, साधु-संतों से भी करेंगी मुलाकात, इन रूटों पर प्रतिबंधित रहेगा आवागमन

राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम तैयारी में जुटा, 20 मिनट तक संतों से बात करेंगी.

president draupadi murmu visit mathura tomorrow also meet saints
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल मथुरा आगमन. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 9:40 AM IST

Updated : September 24, 2025 at 9:50 AM IST

मथुरा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान श्री कृष्ण की नगरी में 25 सितंबर को धार्मिक यात्रा पर पहुंच रही हैं. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन नगर निगम और साधु संत अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है. वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर निधिवन और परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री नाभा कृष्ण सुदामा कुटी साधु संतों के साथ मुलाकात करेंगी. मथुरा का दौरा राष्ट्रपति के लिए कुछ खास है.

साधु संतों से करेंगी मुलाकात: वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री नाभा कृष्ण सुदामा कुटी आश्रम का शताब्दी वर्ष 25 सितंबर से शुरू हो जाएगा. आश्रम के महंत ने राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा था जिसे स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति 25 सितंबर को ही वृंदावन धार्मिक यात्रा पर पहुंच रही है. आश्रम में राम दरबार की स्थापना की जा रही है. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर साधु संत काफी उत्साहित है. आश्रम में 20 मिनट तक साधु संतों के साथ मुलाकात होगी.

बांके बिहारी मंदिर और निधिवन के दर्शन करेंगीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को धार्मिक यात्रा पर मथुरा और वृंदावन दिल्ली से स्पेशल ट्रेन द्वारा वृंदावन पहुंचेंगीं. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन नगर निगम तैयारी पूरी करने में जुटा हुआ है. वृंदावन केसरी ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना और चांदी के दीपक जलाए जाएंगे. राष्ट्रपति का काफिला बांके बिहारी मंदिर से निधिवन के लिए रवाना होगा.

मथुरा में भी दर्शन करेंगीः राष्ट्रपति के आगमन को लेकर वरिष्ठ अधिकारी मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षाएं परखी जा रही है. प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मंगलवार को मथुरा और वृंदावन पहुंचे. श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर की सुरक्षा और राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी प्वाइंट व्यू चेक किए गए.



रूट डायवर्जन यातायात की व्यवस्था रहेगी
25 सितंबर को सुबह सात बजे से राष्ट्रपति के प्रस्थान तक लागू रहेगा ये रूट डायवर्जन.


प्रतिबंधित मार्ग

  • आगरा दिल्ली साइड सर्विस रोड कट से छटीकरा अण्डर पास की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • राल तिराहा से छटीकरा अण्डर पास की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • निर्फाद नेत्र चिकित्सालय के सामने आगरा दिल्ली साइड सर्विस रोड पर राल तिराहा की ओऱ समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • निर्फाद नेत्र चिकित्सालय के सामने दिल्ली आगरा साइड सर्विस रोड कट से छटीकरा अण्डर पास की ओऱ समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • गरुण गोविन्द गेट से छटीकरा अण्डर पास की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • चारधाम गेट के पास मैदान पर लगे वैरियर से छटीकरा अण्डर पास की ओर रॉग साइन आने वाले वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • छटीकरा से कस्वा वृन्दावन की ओर समस्त प्रकार के वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • वैष्णोदेवी पार्किंग से सभी प्रकार के भारी वाहन बडी बसे एवं छोटी बसे वृन्दावन की ओर पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी.
  • रुकमणि बिहार गोलचक्कर से वृन्दावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • सौफुटा तिराहा से अटल्ला की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • वृन्दावन कट , पानीगांव से वृन्दावन की ओर सभी प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • पानी घाट तिराहे यमुना पुल से परिक्रमा मार्ग की ओर वृन्दावन के लिए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • पानीगांव चौराहा से सौ-सैया कस्वा वृन्दावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • ग्राम जैत के पास कट एनएच-19 से रामताल चौराहा एवं सुनरख रोड की ओर भारी वाहन प्रवेश नहीं करेंगे.
  • सौ-सैया तिराहा से मसानी की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • केशवधाम चौकी चौराहा से पापडी चौराहा की ओर सभी प्रकार के वाहन वीवीआपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • पापडी चौराहा से रमणरेती चौकी की ओऱ समस्त प्रकार के वाहन वीवीआपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • हरेकृष्णा ओर्चिड कालौनी तिराहा से बारहघाट की ओऱ सभी प्रकार के वाहन वीवीआपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • मोक्षधाम केसीघाट वैरियर से सुदामा कुटी परिक्रमा मार्ग की ओर सभी प्रकार के वाहन वीवीआपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • वीवीआपी मूवमेन्ट के समय परिक्रमा मार्ग पर सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • हरिनिकुंज तिराहा से कालीदेह की ओर सभी प्रकार के वाहन वीवीआपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • राधारानी टूर एण्ड ट्रैवल्स वैरियर से रमणरेती चौकी से सभी प्रकार के वाहन वीवीआपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • चामुण्डा कट से परिक्रमा मार्ग की ओर सभी प्रकार के वाहन वीवीआपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • कैलाश नगर चौराहा से वृन्दावन की ओर सभी प्रकार के वाहन वीवीआपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.

    डायवर्जन
  • छटीकरा से वृन्दावन होते हुए यमुनाएक्सप्रेस वे की ओर जाने वाले सभी प्रकार के कॉमर्शियल व भारी वाहन छटीकरा से मथुरा टाउनशिप चौराहा से गोकुल बैराज मोड से लक्ष्मीनगर तिराहा से होते हुए यमुना एक्सप्रेस-वे की ओऱ जा सकेंगे.
  • गोकुल रेस्टोरेन्ट व मसानी चौराहा से कस्वा वृन्दावन होते हुए यमुनाएक्सप्रेस वे की ओर जाने वाले सभी प्रकार के कॉमर्शियल व भारी वाहन गोकुल रेस्टोरेन्ट से मथुरा टाउनशिप चौराहा से गोकुल बैराज मोड से लक्ष्मीनगर तिराहा से होते हुए यमुना एक्सप्रेस-वे की ओऱ जा सकेंगे.
  • यमुना एक्सप्रेस वे वृन्दावन कट से वृन्दावन होते हुए एचएच -19 को जाने वाले कॉमर्शियल व भारी वाहन यमुना एक्सप्रेस – वे राया कट से लक्ष्मीनगर तिराह से गोकुल बैराज मोड से टाउनशिप चौराहा एनएच-19 की ओर जा सकेंगे.

    मथुरा शहर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था

    प्रतिबन्धित मार्ग
  • गोवर्धन चौराहा एवं मण्डी चौराहा से भूतेश्वर की ओर जाने वाले सभी प्रकार के कामर्शियल भारी वाहन रोडवेज बस, ट्रैक्टर पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे. रोडवेज बसे औद्योगिक क्षेत्र जयगुरुदेव एनएच-19 होकर मालगोदाम तक आयेगी एवं इसी मार्ग से वापस अपने गन्तव्य को जाएंगी.
  • भूतेश्वर तिराहा से श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ सभी प्रकार के चार पहिया , टेम्पो , ई-रिक्शा , दो पहिया वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • गोकुल रेस्टोरेन्ट से मसानी चौराहा की ओर जाने वाले सभी प्रकार के कामर्शियल भारी वाहन, ट्रैक्टर पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.ॉ
  • कल्याण करोति वैरियर से मसानी चौराहा की ओर सभी प्रकार के चार पहिया वाहन , टेम्पो , ई-रिक्शा एवं दो पहिया वाहन को वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • मसानी चौराहा से डीगगेट, भूतेश्वर तिराहा की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • लाल दरबाजा से गोकरण तिराहा ओर मसानी की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • चौक बाजार से भरतपुर गेट की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • विश्रामघाट से छत्ता बाजार होते हुए होलीगेट को आने वाले वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • आर्य समाज फाटक से होलीगेट को आने वाले वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • नगर निगम चौराहा से होलीगेट की तरफ ऑटो , ई-रिक्शा , चार पहिया , ट्रैक्टर एवं कॉमर्शियल चार पहिया वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • विकास बाजार से होलीगेट को आने वाले वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • क्वालिटी तिराहा से होलीगेट को आने वाले वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • श्री घनश्याम आश्रम अम्बाखार के सामने तिराहा पर वैरियर रंगेश्वर महादेव मन्दिर का पिछला गेट से अन्तापाडा चौराहा की ओर आने वाले वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • राजेश्वर महादेव मन्दिर तिराहा पर वैरियर जनरल गंज से ठाकुर श्री कुब्जा कृष्ण मन्दिर की ओर आने वाले वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • यादव चौराहा से श्री कृष्ण जन्मभूमि गेट न. 3 निकट थाना गोविन्दनगर की ओर आने वाले वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • मछली फाटक पुल ढलान टैक चौराहा की ओर से स्टेट बैक चौराहा , नया बस स्टेण्ड की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगे । ये वाहन धौली प्याऊ तिराहा हाइवे कट होते हुए अपने गनतव्य को जा सकेंगे.
  • रेलवे ग्राउण्ड निकट धौली प्याऊ से स्टेट बैक चौराहा की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • थाना हाइवे के सामने हाइवे कट से स्टेट बैक चौराहा की ओर जाने वाली रोडवेज बसे व भारी / कॉमर्शियल वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • चौक बाजार से मिलन तिराहा की ओर सभी प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • भैस बहौरा के.आर. डिग्री कॉलेज तिराहा से अमरनाथ कट व भरतपुर गेट कोतवाली की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • स्टेट बैक चौराहा से भरतपुर गेट की ओर चार पहिया वाहन , कॉमर्शियल वाहन , ऑटो , ई-रिक्शापूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • एनएच-19 बजरंग धर्मकांटा अण्डरपास महोली रोड /एफसीआई गोदाम तिराहा से नया बस स्टेण्ड की ओरभारी कॉमर्शियल वाहन रोडवेज बसे पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा.
  • कृष्णा नगर बिजलीघर तिराहा फायर सर्विस कट से भूतेश्वर की ओर चार पहिया टैम्पू ई-रिक्शा प्रतिबन्धित रहेंगे.

संत उत्साहित: श्री नाभा कृष्ण सुदामा कुटी महंत सुदीक्षण महाराज ने बताया महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर हम सभी साधु संत उत्साहित हैं करीब 20 मिनट आश्रम में साधु संतों के साथ मुलाकात करेंगी. सभी तैयारियां पूरी की गई है . अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने बताया 25 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति मथुरा और वृंदावन के दौरे पर आ रही है. तैयारी पूरी का जा रही है.

Last Updated : September 24, 2025 at 9:50 AM IST

PRESIDENT DRAUPADI MURMU MATHURA राष्ट्रपति मुर्मू मथुरा MATHURA NEWS मथुरा न्यूज PRESIDENT DRAUPADI MURMU

