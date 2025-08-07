अलीगढ़ः भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिला अलिगढ़ के पद्मश्री हकीम प्रो. सैयद जिल्लुर रहमान को राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले खास भोज के लिए आमंत्रित किया है. राष्ट्रपति भवन से आए आमंत्रण पत्र को डाक विभाग के कर्मचारियों ने उनके आवास पर दिया. भारत की सरकार ने इनको यूनानी वैद्यविधान पर विशेष काम के लिये पद्मश्री पुरस्कार से 2006 में सम्मानित किया था.

आमंत्रण पत्र देखकर हुए खुशः हकीम प्रो. सैयद ज़िल्लुर रहमान ने बताया कि राष्ट्रपति भवन से आए आमंत्रण पत्र को देखकर घर में बहुत खुशी है. यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले खास भोज के लिए आमंत्रित किया है. आमंत्रण पत्र को डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा बड़ी इज्जत के साथ लाया गया था. कार्ड भी देखने में बहुत अलग है. मेरे पास हजारों आमंत्रण पत्र आए हैं, जिनमें विदेशों के भी शामिल हैं. लेकिन अब तक का सबसे अलग और बेहद खूबसूरत कार्ड है. अपने बेटे के साथ राष्ट्रपति भवन जरूर जाऊंगा.

प्रो. सैयद ज़िल्लुर और उनके बेटे ने दी जानकारी. (ETV Bharat)

प्रो. सैयद जिल्लुर रहमान के पुत्र व एएमयू के फार्माकोलाजी विभाग में अध्यक्ष प्रो. सैयद जियाउर रहमान ने बताया कि कार्ड भी आकर्षक है. बहुत सारे कार्ड देखे लेकिन ये सबसे अलग हैं, देखने में बेहद खूबसूरत है. कार्ड के साथ भेजा गया सारा सामान हैंडमेड है. इस आमंत्रण पत्र को देखकर घर में बहुत खुशी है, 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन हम जरूर जाएंगे, जो हमारे लिए गर्व की बात होगी.

आमंत्रण पत्रिका. (ETV Bharat)

आमंत्रण पत्र में क्या है खास?

आमंत्रण पत्र बिहार में पाई जाने वाली सिक्की घास से बना हुआ है. यह वहां की प्रसिद्ध हस्तशिल्प है, जो मिथिला क्षेत्र में सदियों से प्रचलित है. सुनहरे रंग में पाई जाने वाली यह घास मधुबनी, दरभंगा, और सीतामढ़ी जिलों खासकर पाई जाई जाती है. जिसका उपयोग टोकरी, ट्रे, कोस्टर, बक्से, पेन स्टैंड आदि बनाने के लिए किया जाता है. कार्ड में पटना की टिकोली आर्ट, झारखंड की पेटकर पेंटिंग, ओडिशा का तालपत्र चित्र, पश्चिम बंगाल पत्ता चित्र भी बने हैं.

आमंत्रण पत्रिका पर खास डिजाइन बने. (ETV Bharat)

पद्मश्री हकीम सैयद जिल्लुर रहमानः बता दें कि एक प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक और विद्वान हैं. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तिब्बिया कॉलेज में 40 से अधिक वर्षों तक प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे. इब्न सीना अकादमी ऑफ मीडिवल मेडिसिन एंड साइंसेज की स्थापना की और यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. 45 ग्रन्थ एवम पुस्तक लिखे, जो यूनानी वैद्य विधान पर निर्भर हैं. इनके पास यूनानी पुस्तक भंडार भी मौजूद हैं.



जिल्लुर रहमान के पुरस्कार