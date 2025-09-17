ETV Bharat / state

जमशेदपुर में विश्वकर्मा पूजा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, लोगों के बीच बनी आकर्षण का केंद्र

जमशेदपुर में विश्वकर्मा पूजा के मौके पर लोको के सेंट्रलाइज्ड ट्रैक्शन रिपेयर सेंटर विभाग में ऑपरेशन सिंदूर की थीम बनाया गया है.

Operation Sindoor theme
ऑपरेशन सिंदूर की थीम का नजारा (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुर: देशभर में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है. जमशेदपुर में रेलवे के विभिन्न विभाग में विश्वकर्मा पूजा की गई. जिसमें लोको के सेंट्रलाइज्ड ट्रैक्शन रिपेयर सेंटर विभाग में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली.

जमशेदपुर में भी रेलवे के विभिन्न विभाग में विश्वकर्मा पूजा की गई. जिसमें छोटी बड़ी कंपनियों के अलावा धातु व्यवसाय से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं. इस दौरान लोको स्थित सेंट्रलाइज्ड ट्रैक्शन रिपेयर सेंटर में हर साल की तरह इस साल भी एक खास थीम पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई.

विश्वकर्मा पूजा में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी (Etv bharat)

सेंट्रलाइज्ड ट्रैक्शन रिपेयर सेंटर में बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध रहता है लेकिन विश्वकर्मा पूजा के दिन बाहरी लोग आकर भगवान के दर्शन कर रेल कर्मियों द्वारा बनाए प्रेजेंटेशन का आनंद लेते हैं. इस दौरान थीम में युद्ध के दौरान बजने वाले सायरन के साथ ऑपरेशन सिंदूर की घटनाक्रम को बखूबी दिखाया गया है.

शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से ही सारा काम सफलतापूर्वक होता है और साल में एक बार उनकी पूजा हम लोग श्रद्धा भाव से करते हैं. पूजा के साथ-साथ हम सभी रेलकर्मी एक नई थीम पर लोगों को संदेश देने का भी काम करते हैं. इस बार ऑपरेशन सिंदूर की घटनाक्रम को दिखाया गया है, जिससे देश भक्ति की भावना बरकरार रहे क्योंकि हमें अपनी सेना पर गर्व है: नरेंद्र बहादुर सिंह, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जनरल

Operation Sindoor theme
प्रेजेंटेशन में भारत पाकिस्तान सीमा (Etv bharat)

ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर प्रेजेंटेशन

सीटीआरसी विभाग में 140 रेल कर्मी कार्यरत हैं, जो आपसी सहयोग से यह पूजा हर साल करते हैं. इस बार विभाग के कर्मियों ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए कई आकर्षक उपकरण बनाए हैं. भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति के साथ ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसमें पहलगाम में हुई आतंकी घटना को दिखाते हुए भारतीय सेना ने किस तरह आतंकी ठिकानों पर हमला कर उसे नेस्तनाबूत किया था, उसे दर्शाने का प्रयास किया गया है. वही डिफेंस सिस्टम s-400 के मूवमेंट को भी दर्शाया गया है जबकि अग्नि 5 मिसाइल को भव्य रूप से बनाया गया है.

ये भी पढ़ें- रांची के हिनू बंगाली मंडप में होती है ब्रिटिश कालीन दुर्गा पूजा, 1913 से चली आ रही परंपरा

जमशेदपुर के रानीकुदर पूजा पंडाल में दिखेगा भक्ति और देशभक्ति का संगम, ऑपरेशन सिंदूर पर होगा बेस्ड

दुर्गोत्सव की तैयारी में बारिश का खलल! मौसम के बदले मिजाज से कारीगर चिंतित

For All Latest Updates

TAGGED:

रेलवे लोको में विश्वकर्मा पूजाCENTRALIZED TRACTION REPAIR CENTRETHEME OF OPERATION SINDOORऑपरेशन सिंदूर की थीम पर प्रेजेंटेशनVISHWAKARMA PUJA IN JAMSHEDPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.