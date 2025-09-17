ETV Bharat / state

जमशेदपुर में विश्वकर्मा पूजा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, लोगों के बीच बनी आकर्षण का केंद्र

जमशेदपुर: देशभर में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है. जमशेदपुर में रेलवे के विभिन्न विभाग में विश्वकर्मा पूजा की गई. जिसमें लोको के सेंट्रलाइज्ड ट्रैक्शन रिपेयर सेंटर विभाग में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली.

जमशेदपुर में भी रेलवे के विभिन्न विभाग में विश्वकर्मा पूजा की गई. जिसमें छोटी बड़ी कंपनियों के अलावा धातु व्यवसाय से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं. इस दौरान लोको स्थित सेंट्रलाइज्ड ट्रैक्शन रिपेयर सेंटर में हर साल की तरह इस साल भी एक खास थीम पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई.

विश्वकर्मा पूजा में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी (Etv bharat)

सेंट्रलाइज्ड ट्रैक्शन रिपेयर सेंटर में बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध रहता है लेकिन विश्वकर्मा पूजा के दिन बाहरी लोग आकर भगवान के दर्शन कर रेल कर्मियों द्वारा बनाए प्रेजेंटेशन का आनंद लेते हैं. इस दौरान थीम में युद्ध के दौरान बजने वाले सायरन के साथ ऑपरेशन सिंदूर की घटनाक्रम को बखूबी दिखाया गया है.

शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से ही सारा काम सफलतापूर्वक होता है और साल में एक बार उनकी पूजा हम लोग श्रद्धा भाव से करते हैं. पूजा के साथ-साथ हम सभी रेलकर्मी एक नई थीम पर लोगों को संदेश देने का भी काम करते हैं. इस बार ऑपरेशन सिंदूर की घटनाक्रम को दिखाया गया है, जिससे देश भक्ति की भावना बरकरार रहे क्योंकि हमें अपनी सेना पर गर्व है: नरेंद्र बहादुर सिंह, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जनरल