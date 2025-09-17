जमशेदपुर में विश्वकर्मा पूजा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, लोगों के बीच बनी आकर्षण का केंद्र
जमशेदपुर में विश्वकर्मा पूजा के मौके पर लोको के सेंट्रलाइज्ड ट्रैक्शन रिपेयर सेंटर विभाग में ऑपरेशन सिंदूर की थीम बनाया गया है.
Published : September 17, 2025 at 5:29 PM IST
जमशेदपुर: देशभर में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है. जमशेदपुर में रेलवे के विभिन्न विभाग में विश्वकर्मा पूजा की गई. जिसमें लोको के सेंट्रलाइज्ड ट्रैक्शन रिपेयर सेंटर विभाग में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली.
जमशेदपुर में भी रेलवे के विभिन्न विभाग में विश्वकर्मा पूजा की गई. जिसमें छोटी बड़ी कंपनियों के अलावा धातु व्यवसाय से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं. इस दौरान लोको स्थित सेंट्रलाइज्ड ट्रैक्शन रिपेयर सेंटर में हर साल की तरह इस साल भी एक खास थीम पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई.
सेंट्रलाइज्ड ट्रैक्शन रिपेयर सेंटर में बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध रहता है लेकिन विश्वकर्मा पूजा के दिन बाहरी लोग आकर भगवान के दर्शन कर रेल कर्मियों द्वारा बनाए प्रेजेंटेशन का आनंद लेते हैं. इस दौरान थीम में युद्ध के दौरान बजने वाले सायरन के साथ ऑपरेशन सिंदूर की घटनाक्रम को बखूबी दिखाया गया है.
शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से ही सारा काम सफलतापूर्वक होता है और साल में एक बार उनकी पूजा हम लोग श्रद्धा भाव से करते हैं. पूजा के साथ-साथ हम सभी रेलकर्मी एक नई थीम पर लोगों को संदेश देने का भी काम करते हैं. इस बार ऑपरेशन सिंदूर की घटनाक्रम को दिखाया गया है, जिससे देश भक्ति की भावना बरकरार रहे क्योंकि हमें अपनी सेना पर गर्व है: नरेंद्र बहादुर सिंह, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जनरल
ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर प्रेजेंटेशन
सीटीआरसी विभाग में 140 रेल कर्मी कार्यरत हैं, जो आपसी सहयोग से यह पूजा हर साल करते हैं. इस बार विभाग के कर्मियों ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए कई आकर्षक उपकरण बनाए हैं. भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति के साथ ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसमें पहलगाम में हुई आतंकी घटना को दिखाते हुए भारतीय सेना ने किस तरह आतंकी ठिकानों पर हमला कर उसे नेस्तनाबूत किया था, उसे दर्शाने का प्रयास किया गया है. वही डिफेंस सिस्टम s-400 के मूवमेंट को भी दर्शाया गया है जबकि अग्नि 5 मिसाइल को भव्य रूप से बनाया गया है.
