झारखंड में मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करने की तैयारी, जानिए क्या रहेगा मापदंड
बिहार के बाद झारखंड में भी मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जाने वाला है. इसके बारे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी.
Published : October 13, 2025 at 2:43 PM IST
रांची: बिहार के बाद झारखंड में जल्द ही मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू होने जा रहा है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में प्रारंभिक तैयारी पूरी कर ली है. इसके तहत सभी मतदाताओं को नये सिरे से चिन्हित करने का काम होगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में जून 2024 में दिशानिर्देश जारी करते हुए झारखंड सहित देशभर में मतदाता गहन पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है जिसके तहत प्रथम चरण के प्री रिवीजन एक्टिविटी को पूर्ण कर लिया गया है.
प्री रिवीजन एक्टिविटी के तहत बूथों का निर्धारण किया गया है. दो किलोमीटर के अंदर 1200 मतदाताओं पर एक बूथ का निर्धारण के साथ-साथ नजरी नक्शा से टैग करने का काम किया गया है. उन्होंने कहा कि अगले फेज में मतदाताओं को चिन्हित करने का काम किया जाएगा, इसके लिए आयोग के निर्देश की प्रतीक्षा की जा रही है.
2003 के वोटर लिस्ट में यदि है नाम तो ना हों चिन्तित
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. कोई भी अपात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाई जा सके. आयोग द्वारा पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 को आधार बनाया गया है.
आयोग का मानना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, लगातार हो रहे प्रवास, युवा नागरिकों का मतदान के लिए पात्र होना, मौतों की सूचना न देना और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने जैसे विभिन्न कारणों से मतदाता सूचियों को शुद्धता और त्रुटिरहित बनाने के लिए गहन पुनरीक्षण आवश्यक है. ईसीआई के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार कहते हैं कि जिस किसी का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, उसे मतदाता होने की अपनी पात्रता स्थापित नहीं करनी होगी और जिनका नाम उसमें नहीं है, उसके माता-पिता या घर के किसी सदस्य जो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, उनके आधार पर मतदाता प्रमाणित किए जायेंगे.
जानकारी के मुताबिक, आयोग ने इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पात्र सरकारी दस्तावेजों को भी मान्य किया है, जिसका उपयोग करके प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. 1 जुलाई, 1987 से पहले जन्मे लोगों को अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान का कोई भी दस्तावेज जमा करना होगा. 1 जुलाई, 1987 और 2 दिसंबर, 2004 के बीच जन्मे युवाओं को अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान के साथ-साथ अपने माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज भी जमा करना होगा. 2 दिसंबर, 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपनी और अपने माता-पिता दोनों की जन्मतिथि और जन्मस्थान का प्रमाण देना होगा. बहरहाल, आयोग के द्वारा की जा रही तैयारी के बीच इतना तो साफ हो गया है कि राज्य में मतदाता गहन पुनरीक्षण होगा, जिसकी शुरुआत होते ही नि:संदेह बिहार की तरह एक बार फिर झारखंड में भी सियासत गरमाने की आशंका है.
