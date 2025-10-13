ETV Bharat / state

झारखंड में मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करने की तैयारी, जानिए क्या रहेगा मापदंड

चुनाव आयोग ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 13, 2025 at 2:43 PM IST 3 Min Read